El jutjat penal número 1 de Barcelona ha anul·lat aquest dijous l'ordre de detenció i empresonament per a l'acusat de difondre públicament dades personals de la víctima de la 'manada' de Pamplona. L'home no es va presentar al judici d'aquest dimecres a les 9.30 hores, cosa que va motivar l'ordre de recerca i captura. Ara s'ha sabut que a les 10.43 hores, un cop acabada la vista oral, va requerir auxili policial al seu domicili per ser traslladat a un hospital, on va quedar ingressat a les 11.37 hores, segons la Guàrdia Urbana. La magistrada retreu a l'home que no arribés a l'hora, però anul·la l'ordre de presó almenys fins que sigui donat d'alta.

L'home ha de ser jutjat per un delicte contra la integritat moral i un de revelació de secrets per publicar en un fòrum d'internet el nom, cognoms, DNI, data de naixement, lloc de residència, universitat i una foto de la jove violada durant els 'Sanfermines' del juliol del 2016. Fiscalia, acusació particular i popular li demanen entre dos anys i mig i tres anys de presó, 6.000 euros de multa i 5.000 d'indemnització a la víctima, mentre que el seu advocat, que demanava l'absolució, va renunciar a la defensa. Es tracta d'un veí d'Horta-Guinardó, d'uns 40 anys, exmilitar i amb antecedents, que, durant la fase d'instrucció, va dir que només va penjar en un fòrum una captura de pantalla feta d'una altra pàgina web pública. Per fer-ho es va connectar al wifi d'una veïna.