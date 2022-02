Una guerra entre la direcció del PP i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha escalat a les últimes hores fins a noves cotes amb la publicació per part dels diaris 'El Mundo' i 'El Confidencial' d'informacions que apunten que l'entorn de Pablo Casado va contactar amb detectius privats per provar d'investigar el germà de la presidenta d'Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, sobre un suposat contracte irregular a la primera fase de la pandèmia.

La direcció del PP nega "rotundament" els fets i amenaça amb actuacions judicials contra els mitjans, mentre que alhora ha suspès un acte al que havia de participar la mà dreta de Casado, Teodoro García Egea. Isabel Díaz Ayuso compareixerà a les 13 h.

Les informacions apunten que el director general de Coordinació de l'Ajuntament de Madrid, Ángel Carromero –que el 2012 conduïa el cotxe que es va accidentar i va provocar la mort del líder de la dissidència cubana Oswaldo Payá, i alhora relacionat amb el número dos del PP, Teodoro García Egea- va intentar aconseguir informació sobre un contracte que la Comunitat de Madrid va adjudicar a un empresari suposadament amic d'Ayuso.

Es tracta d'un contracte signat l'abril del 2020 amb l'empresa Priviet Sportive S.L., durant la primera onada de la pandèmia, per comprar mascaretes FFP2 i FFP3 per un valor de 15 milions d'euros. L'administrador de l'empresa, segons El Confidencial, és Daniel Alcázar Barranco, que resideix a Sotillo de la Adrada, a Ávila, el municipi on estiueja la família Ayuso.

Segons aquesta informació, en un primer moment l'entorn de Génova va començar a buscar informació sobre aquest contracte i sobre el germà d'Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, i sobre els moviments bancaris d'aquest i de l'empresa. Com que no va obtenir la informació, va demanar un pressupost a una agència de detectius privats, però el preu de l'encàrrec i la dificultat de trobar el finançament de l'operació sense aixecar sospites els va portar a desestimar l'operació.

El Mundo publica que va ser precisament un detectiu privat qui va advertir Ayuso de l'intent d'encàrrec de la direcció el passat mes de desembre. Segons aquest rotatiu, l'Ajuntament de Madrid va obrir una investigació interna i va interrogar funcionaris de l'Empresa Municipal d'Habitatge, i va concloure que no es va produir cap encàrrec.

Segons aquest diari l'encàrrec consistia en l'obtenció d'un extracte del compte bancari personal del germà d'Ayuso, i també de la declaració de proveïdors davant l'Agència Tributària, el model 347, de l'empresa Priviet Sportive. L'objectiu, saber si l'empresa havia pagat diners al germà d'Ayuso per la intermediació al concurs públic.

Gènova ho nega i guarda silenci

El Partit Popular ha desmentit "rotundament" les informacions. En un comunicat breu penjat a les xarxes socials, la formació liderada per Pablo Casado alerta que prendrà "les mesures judicials oportunes davant d'aquestes falsedats" que publiquen aquesta nit diversos mitjans.

El secretari general del partit, Teodoro García Egea, ha anul·lat u acte que tenia previst per aquest dijous, i els diputats del PP al Congrés han guardat silenci. Per contra, la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat una compareixença davant els mitjans a partir de les 13 a la seu del govern regional.