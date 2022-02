A una banda, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A l’altra, Pablo Casado, líder del PP. Al mig, una guerra que ve de lluny i que, després de les informacions que asseguren que persones del nucli dur de Casado van contactar amb detectius per investigar el germà d’Ayuso, ha acabat per esclatar.

«Passi el que passi això ja acabarà malament. Perdem tots». En la direcció nacional del PP assumien, ja al novembre, les conseqüències de la batalla desencadenada pel control del partit a Madrid. Un vaticini que, després de la petita treva provocada per les eleccions de Castella i Lleó, s’ha complert, i ha elevat el conflicte a categoria de guerra.

Tots els focus apunten a l’actual director general de la Coordinació de l’Alcaldia a la capital, Ángel Carromero, molt vinculat a Casado i a l’alcalde Madrid, José Luis Martinez Alemida, com a autor de l’operació d’espionatge perpetrada des de Gènova contra el germà d’Isabel Díaz Ayuso i que ha suposat un punt d'inflexió en la guerra interna del Partit Popular. Aquestes són les claus d’un problema que s’ha enquistat entre acusacions d’espionatge, corrupció i guerra bruta:

L'inici del confrontament

La legislatura d’Ayuso té una vigència de només dos anys. Malgrat la seva devastadora victòria, la presidenta de la Comunitat ha de presentar-se de nou el 2023. Per això, vol aconseguir al més aviat possible la presidència del PP madrileny per controlar l’aparell, triar les llistes sense intromissions i no dependre de l’estratègia de Casado. Una cosa a la qual Casado es nega, perquè no vol que el discurs que Ayuso enarborarà en aquest congrés regional li marqui l’agenda política quan es troba en el seu millor moment. «No pot ser que toqui parlar sempre, però quan faig un pas endavant, no toca», va protestar aquest dimecres Ayuso.

Posar data al congrés

Ayuso volia el Congrés com més aviat millor, fins i tot el 2021, i tenia marcat el març del 2022 com la data límit. Però la direcció del PP anava per un altre camí, preveient la seva celebració per a mitjans del 2022. Arribat el febrer, el Congrés segueix sense data, cosa que inquieta la presidenta de la Comunitat.

La presidència del partit

Elaborar els programes d’acció preelectoral i electoral, tenir la potestat de triar candidats als comicis, nomenar i cessar els portaveus i càrrecs directius en les institucions en les quals el PP tingui representació, nomenar representants en organismes o autoritzar i aprovar els actes polítics, entre moltes altres. Aquestes són les tasques d'un president de partit. Anant més a les coses concretes, el Comitè Electoral Autonòmic aprova, prèvia proposta dels Comitès Electorals Provincials, les candidatures municipals de localitats de més de 20.000 habitants, segons els estatuts.

Una relació deteriorada

L’enfrontament entre els nuclis durs dels dos dirigents (Teodoro García Egea, mà dreta de Casado, i Miguel Ángel Rodríguez, cap de gabinet de la presidenta regional) sempre ha existit. Però hi va haver un temps en què la relació personal del president i la madrilenya actuava com a taula de salvació. «Parlaran Pablo i Isabel i ho solucionaran», apuntaven sovint en el partit donant per descomptat que «aquesta amistat de 20 anys» evitaria mals majors. Tanmateix, la relació no només se n’ha ressentit, sinó que ja impera la desconfiança. El repartiment de papers que al llarg de mesos van tenir Casado i el seu número dos (que actuava com a ‘poli dolent’ dins de l’organització) va deixar de funcionar. I fins i tot el líder del PP ja va renunciar a la seva condició de conciliador a l’entendre que «les línies vermelles s’han traspassat de manera reiterada», com reconeixen en el seu entorn.

Un mes de calma

La treva aixecada per les eleccions de Castella i Lleó ha durat poc més d'un mes. El PP va aconseguir començar l’any polític amb una imatge de García Egea i Ayuso caminant junts per Madrid per acompanyar en un acte Mañueco. La convocatòria de Castella i Lleó va aconseguir que tots els dirigents baixessin les espases i es concentressin a sumar esforços. Fins al punt que durant la campanya la presidenta va insistir que l’important del Congrés del PP de Madrid no era la data, renunciant a l’exigència d’un avenç.

Era la imatge d’una treva que tot el partit feia mesos que reclamava i que, al final, ha durat just el que havia de durar. Aquest mateix dilluns, el portaveu del govern d’Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ossorio, va demanar que es reprenguin els congressos regionals pendents i se celebri al més aviat possible el madrileny.

El germà d'Ayuso

Els contractes de l’empresa en la qual treballa el germà d’Ayuso no són una novetat. El mes de novembre passat l’Assemblea de Madrid es va convertir en un autèntic polvorí, precisament per la investigació que l’oposició va demanar. Va ser Vox qui va decidir salvar la presidenta de la comissió promoguda per l’esquerra per evitar una nova exposició personal d’Ayuso. A aquesta iniciativa el va precedir un ple monogràfic que va acabar en una enorme polèmica.

Els partits de l’esquerra van arribar a abandonar el ple després que la presidenta de l’Assemblea, Eugenia Carballedo, anterior consellera del Govern d’Ayuso, expulsés una diputada del PSOE per les seves acusacions directes a Tomás Díaz Ayuso. «Vostè ha anat pels hospitals a suggerir a les unitats de contractació quina empresa contractar». Els socialistes van llançar la suposada ombra de corrupció que després, segons 'El Confidencial' i 'El Mundo', des de Gènova van voler continuar en els mesos passats.

Esclat final

La batalla entre Gènova i la Puerta del Sol ha acabat d’esclatar després de publicar-se les informacions sobre que el nucli dur de Pablo Casado van contactar amb detectius per investigar el germà d’Isabel Díaz Ayuso, segons han publicat els esmentats diaris. Una de les persones al capdavant d’aquesta operació hauria sigut Ángel Carromero, home fort de José Luis Martínez-Almeida a l’Ajuntament de Madrid i, sobretot, molt pròxim al president nacional, amb qui manté una amistat d’anys des que van començar junts a Nuevas Generaciones.

L’alcalde de Madrid, per la seva banda, ha ordenat investigar si l’Empresa Municipal de la Vivenda i el Suelo de Madrid (EMVS) va contractar un detectiu per espiar el germà d’Isabel Díaz Ayuso després que un intermediari (l’exministre de Mariano Rajoy) li advertís que s’havia produït una trobada entre aquest detectiu i un empleat de l’empresa pública que depèn del consistori madrileny. José Martínez-Almeida assegura que en aquell moment «van començar les indagacions necessàries» per determinar «si s’havia produït aquesta reunió» i, en cas que així hagués sigut, «prendre les mesures necessàries».