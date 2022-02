El director de l'agència d'investigació Mira, Julio Gutiez, ha confirmat enmig d'una guerra al PP per un suposat cas d'espionatge a la presidenta de la Comunitat de Madrid Isabel Díaz Ayuso que "alguna empresa" en la qual "governa el partit" el va contactar per espiar la dirigent madrilenya. Gutiez ha assegurat que es va negar a fer aquesta feina perquè el que van encarregar era "il·legal" per "les dades que sol·licitaven".

En un àudio difós pel canal 7NN Noticias, recollit per Europa Press, Gutiez ha explicat que "persones vinculades a alguna empresa" del PP "o en les quals governa el PP" van anar a l'agència per encarregar-li una feina que "era il·legal per les dades que sol·licitaven". Els requisits "Els vaig dir que era il·legal i que jo no feia cap investigació il·legal. Volien unes dades molt concretes de l'Agència Tributària i un banc. M'hi vaig negar i aquí es va quedar la història", ha subratllat, alhora que també ha afirmat que un periodista li va trucar més tard per confirmar que a Gènova l'havien intentat contractar, però que ell s'hi havia negat. "Li vaig dir al periodista que ni ho confirmava ni ho desmentia", ha afirmat el director de l'agència de detectius, que ha defensat que en la seva vida professional no ha filtrat mai qui eren els seus clients ni cap de les investigacions. El PP va negar en un comunicat que "desmenteix categòricament les informacions publicades en relació amb una suposada investigació sobre els contractes sanitaris adjudicats per la Comunitat de Madrid" i va avisar que prendrà mesures judicials contra aquestes falsedats. Així, el secretari general del PP, Teodoro García Egea, va anunciar dijous que els serveis jurídics del partit estudien si prendran accions legals contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant les "acusacions gravíssimes, gairebé delictives" contra el president Pablo Casado i la direcció nacional.