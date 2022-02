La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistit aquest divendres que la comissió que va rebre el seu germà "no és il·legal". Ayuso ha argumentat que "fa 26 anys" que treballa com a proveïdor de material sanitari per a l'administració madrilenya i que va tenir una "relació comercial normal" amb l'empresa a qui es va adjudicar el contracte per portar mascaretes durant la primera onada de la pandèmia. En una entrevista a la Cope aquest divendres al matí, la cap de l'executiu madrileny ha respost al líder del PP, Pablo Casado, que sí que va donar-li resposta després de la reunió del setembre dient que no hi havia cap irregularitat. Ayuso ha instat el PP a "demostrar que està mentint" i ha avisat que "no podran".

"La Comunitat de Madrid no té res a veure amb això", ha dit Ayuso, que ha assegurat que ni ella ni cap membre del seu govern "ha mogut un sol dit" per ajudar el seu germà o el seu entorn familiar. Ayuso ha afirmat que es va assabentar d'aquest contracte en la reunió amb Casado i ha insistit que el president del partit li va dir que la filtració venia de la Moncloa. Set claus per entendre el conflicte entre Ayuso i Casado La cap de l'executiu madrileny ha dit que "durant mesos" la direcció del PP va estar insinuant a periodistes que hi havia una informació "bomba" sobre el seu germà. "Aquesta informació surt d'ells mateixos" i, concretament, del secretari general del partit, Teodoro García Egea, ha dit Ayuso. La presidenta madrilenya s'ha preguntat d'on treu el PP la xifra de la comissió i ha dit que ella no la sap. "M'estranya que el PP la tingui tan clara", ha remarcat. Ayuso ha dit que vol pensar que a Casado "l'estan enganyant i li han donat una cosa intoxicada". Ayuso ha explicat que a les 12.30 h hi haurà una compareixença dels consellers de Justícia, Sanitat i Hisenda per explicar "absolutament tot a veure si convenç el PP que l'administració de Madrid és honrada i no ha fet res". La presidenta de Madrid ha insistit que "mai" es podrà demostrar que té cap vinculació amb l'operació comercial del seu germà ni amb el proveïdor -encara que el coneix, però diu que no hi té relació- i ha argumentat que durant la pandèmia "moltes empreses avançaven pagaments" i "no és res il·legal entre particulars".