El president del PP, Pablo Casado, s'ha mostrat aquest divendres "sorprès i decebut" per l'actuació de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i ha assegurat que la comissió que el germà d'Ayuso, Tomás, va rebre en plena pandèmia per una operació de compra de mascaretes "no és exemplar".

Casado ha negat que la informació de què disposava Génova sobre Ayuso procedís de la Moncloa, però no ha volgut explicar d'on la va obtenir. Ha negat també que tingués cap intenció de fer xantatge a la presidenta de la Comunitat de Madrid, i ha apuntat que per ara hi ha un expedient informatiu que busca que "això es resolgui ja" perquè els afiliats "no mereixen això". "Això ha d'acabar", ha conclòs.

Casado ha ofert una entrevista a la COPE l'endemà de l'esclat de la guerra oberta amb Ayuso i la publicació de les informacions sobre l'intent d'espionatge a la presidenta de la Comunitat de Madrid i la suposa comissió irregular que podria haver rebut el germà de la presidenta.

El president del PP ha assegurat que "lamenta" el que ha passat" perquè "no ho mereixo personalment"". "Sempre he donat suport a Isabel Díaz Ayuso" i "mai he dit a Isabel ni en públic ni en privat que no comptés amb la meva confiança per presidir la Comunitat de Madrid".

Nega vinculacions amb la Moncloa

En aquest marc ha negat que Moncloa li donés cap document, tot i que ha afirmat que disposava d'informació "amb dades fiscals i bancàries", i que, per tant, va interpretar que "venia d'una institució".

Segons Casado, va ser Ayuso qui li va dir que creia que la documentació li havia enviat Moncloa, i fins i tot ha explicat que el PP va trucar el Ministeri de la Presidència per esbrinar si el dossier havia estat obra de l'executiu espanyol, cosa que li van negar.

Segons ha explicat, el PP tenia coneixement que aquesta mateixa informació estava en mans de l'oposició i dels mitjans de Comunicació. Ha justificat que no anés a la Justícia per denunciar irregularitats perquè "primer preguntem als afectats per recavar aquestes proves i si hi ha una prova convincent per descomptat que la remetem a la Fiscalia".

Un document que "li preocupava molt"

També ha admès que en la reunió que va mantenir amb Ayuso al mes de desembre "vam parlar de moltes coses i al final li vaig dir amb respecte i pesar que li havia arribat el document" i que li "preocupava molt". Segons ha afirmat, Ayuso li va prometre que reuniria informació, "però no va respondre" més

Casado ha assegurat que tota l'actuació de la direcció del PP ha estat marcada per "l'exemplaritat" i ha negat taxativament que això "sigui una cosa conta la família de ningú".

"La qüestió és si es pot entendre que l'1 d'abril, quan morien 700 persones, es pot concretar amb la teva germana i rebre una comissió de 286.000 euros, un import prou rellevant que algú pot pensar que hi ha hagut tràfic d'influències". Casado també ha negat cap tipus d'espionatge. "Si algú ho hagués fet seria cessat immediatament".

"No entenem per què ahir surt a dir que som cruels", perquè "qualsevol partit si veu alguna cosa irregular ha de preguntar i si té veracitat ha d'anar a la justícia".