Un grup de mariatxis i una corona de flors en la qual es podia llegir 'Pablo Casado, sempre et recordarem' van destacar en una concentració a favor d'Isabel Díaz Ayuso davant la seu del PP a Gènova 13, convocada aquest dijous a la nit, hores després que esclatés la guerra interna que sacseja al Partit Popular.

Al voltant d'un centenar de persones van concentrar-se en suport a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, després de les informacions que apunten a un suposat intent d'espionatge al seu entorn familiar promogut el partit, la direcció del qual nega rotundament.

Al crit d'"Isabel" i "Ayuso presidenta", els congregats van corejar consignes a favor de la presidenta de la Comunitat de Madrid i en contra del líder del PP i la cúpula del partit com "sou uns covards", "Casado dimissió" i "Millor voto a Vox". La concentració, que va començar a les 19 hores i va transcórrer sense incidents, va reunir simpatitzants i afiliats del PP, però també a espontanis que han protagonitzat algunes de les anècdotes de la protesta.

Per exemple, un repartidor amb una corona de flors en la qual es podia llegir "Pablo Casado, sempre et recordarem" va intentar lliurar el paquet a la seu, però els policies presents van denegarli el pas. Més tard, un grup de mariatxis contractats de manera anònima van aparèixer a l'indret, on van cantar cançons juntament amb alguns dels assistents a la concentració, molt molestos amb els esdeveniments que confronten dues de les cares més reconegudes del PP. Les imatges van circular ràpidament per les xarxes socials.

Los mariachis han llegado a la sede del PP. Ya estamos todos. pic.twitter.com/uMTeRxWruy — Carlos Sobrín 🏳️‍🌈 (@CGSobrin) 17 de febrero de 2022

"És una alta traïció, Casado està acabat políticament després d'això", va declarar un afiliat del Partit Popular, que va censurar la "maniobra" contra la presidenta regional. " S'han equivocat totalment, és una injustícia molt gran", va comentar un altre simpatitzant del PP.