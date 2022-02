Pedro Sánchez és partidari de començar a abordar el debat sobre si cal o no retirar les mascaretes als interiors. La tesi del president del Govern espanyol, que fins ara havia passat per sobre d'aquest tema amb summa prudència, és que a Espanya ja hi ha la «condició necessària», una àmplia cobertura vacunal, per desterrar el tapaboques. Tot i així, el president ha evitat posar data a una decisió tan important.

El cap de l’Executiu ha fet aquestes declaracions des del palau de la Moncloa, just després de mantenir una reunió amb la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, un país que va aixecar a principis de mes totes les restriccions relacionades amb la covid. «Hem compartit que, efectivament, la condició necessària [per derogar la mascareta en interiors] és tenir un percentatge de vacunació com el que tenen les societats espanyoles o danesa», ha dit Sánchez.

En el cas d’Espanya, el 91% de la població té ja la pauta completa i el 49,7% té també una dosi de reforç, percentatges que a Dinamarca són, respectivament, del 81,7% i del 62%, segons el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès). Però la taxa de contagis al país nòrdic és molt superior: ‘Our World in Data’, la plataforma de la Universitat d’Oxford, reflecteix que dijous passat la taxa de nous casos per cada milió d’habitants era de 6.741. A Espanya, de 626.

A Europa, no només Dinamarca ha dit adeu a la mascareta a l’interior. Suècia i el Regne Unit també han fet el pas. França el farà el pròxim 28 de febrer, almenys a l’interior d’aquells locals que exigeixin per entrar el passaport de vacunació. Polònia eliminarà al març l’obligatorietat de la peça.

Escoltar els científics i les autonomies

Sánchez ha evitat plantejar cap termini. Només ha apuntat que el debat es donarà «tard o d’hora al Consell Interterritorial de Salut, que reuneix el Govern i les autonomies. «Gràcies a l’aportació de la ciència, cada vegada tenim menys casos i la incidència va baixant», ha dit Sánchez, que també ha demanart esperar a l’«aportació» dels científics.

Els experts, de moment, consideren que el president del Govern ha obert el debat de forma prematura. Per a José Martínez Olmos, exdirector general de Sanitat i professor de l’Escola Andalusa de Salut Pública, encara falta molt perquè arribi el moment, amb Espanya actualment patint una incidència de 786 casos diagnosticats en els últims 14 dies per cada 100.000 habitants. «La disminució de la incidència s'haurà de consolidar en xifres entorn dels 50 casos i que això sigui estable per tenir totes les garanties de protecció de la salut –argumenta–. A més, serà bo que la mesura tingui l’aval de l’ECDC i coincideixi amb les decisions d’altres països perquè la coordinació ajuda a fer passos segurs».

«La realitat és que hi continua havent molts casos –explica Joan Caylà, de la Societat Espanyola d’Epidemiologia–. La incidència ha baixat, però encara ha de baixar molt més. S’ha de ser prudent, perquè ja n’hem vist en altres ocasions que pujar en contagis costa molt poc».