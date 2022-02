El president del PP, Pablo Casado, prova de mantenir-se al capdavant del partit com a mínim fins a la convocatòria del congrés ordinari del mes de juliol, on preveu tornar-se a presentar. Segons publica El Periódico de España i apunten fonts del PP, el president del partit busca guanyar temps per revertir la situació generada per l'intercanvi de cops amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Casado va evitar aquest dilluns adoptar "l'última decisió" que li demanaven els barons. No va dimitir malgrat les peticions d'Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco i Isabel Díaz Ayuso, i la deserció de membres de la seva direcció com l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El líder del PP també ha vist com part del seu equip del Comitè de Direcció li demanava aquest dilluns que claudiqués, i com les bases mouen un manifest que demana la convocatòria del congrés extraordinari. Fins i tot l'expresident José María Aznar li va transmetre aquest dilluns que havia de deixar el càrrec.

Casado va optar dilluns per guanyar temps i convocar per la setmana que ve la Junta Directiva Nacional, el màxim òrgan entre congressos, format per 450 persones. Inicialment, ho va fer per dilluns vinent, però el fet que sigui el dia d'Andalusia –Moreno Bonilla li va transmetre el seu enuig per la data acordada- han fet que la direcció posposi la reunió, segurament per dimarts.

La Junta Directiva és qui pot convocar un congrés extraordinari per elegir una nova direcció, però per fer la convocatòria els crítics han de reunir 2/3 dels vots.

Segons publica El Periódico de España i apunten fonts del PP, Casado aspira a superar aquesta votació gràcies al fet que bona part dels 450 membres de la Junta Directiva són càrrecs orgànics designats per la seva direcció.

L'objectiu és resistir per guanyar temps i esperar a veure com evolucionen els esdeveniments i, sobretot, les investigacions de la Fiscalia sobre la comissió del germà d'Isabel Díaz Ayuso.

Casado vol allargar la situació fins al congrés ordinari, que toca al mes de juliol, per poder tornar-se a presentar a les primàries.

Mentrestant, aquest dimecres tant Casado com el seu número dos, Teodoro García Egea, preguntaran aquest dimecres al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i a la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, a la sessió de control.

Una decisió que segons recull ABC genera malestar al grup parlamentari, que creu que el president del govern espanyol podrà "humiliar" el president del PP donant la volta a una pregunta sobre si està disposat a "cedir" a l'independentisme per "mantenir-se a la Moncloa". García egea preguntarà a Yolanda Díaz sobre el respecte als drets dels autònoms.

Reunió del Comitè Autonòmic del PP

El president del PP, Pablo Casado, es veurà aquest dimecres a la tarda amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz, Ayuso, el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, i el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco. Serà en motiu del Comitè Autonòmic que reunirà també la resta de presidents territorials del PP i que té com a objectiu preparar la Junta Directiva Nacional de la setmana que ve. Serà en aquesta cita de la setmana que ve quan el partit decidirà si convoca o no un congrés extraordinari per elegir una nova direcció.