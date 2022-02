La Fiscalia Anticorrupció ha obert una investigació sobre el contracte de la Comunitat de Madrid amb l'empresa Priviet Sportive en el qual va intervenir Tomás Díaz Ayuso, germà de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, segons han confirmat fonts del ministeri públic. El contracte va ser d'1,5 milions d'euros per adquirir 250.000 mascaretes FPP2 i FPP3 durant la primera onada de la pandèmia. La presidenta madrilenya ha admès que el seu germà va cobrar 55.000 euros més IVA de l'empresa Priviet Sportive per les gestions realitzades per aconseguir el material sanitari a la Xina i el seu trasllat a Madrid.

La cap de l'executiu autonòmic ha negat que ella estigui vinculada amb l'adjudicació del contracte i ha negat que el rol jugat pel seu germà sigui il·legal. L'inici de la investigació té com a origen tres denúncies presentades pel PSOE, Més Madrid i Unides Podem en què apunten a la possible il·legalitat de la contractació. "Resulta procedent la pràctica d'algunes diligències que, sense dirigir-se inicialment contra persones físiques o jurídiques, permetin confirmar o descartar la transcendència penal dels fets denunciats", diu el decret de la fiscalia en què s'acorda iniciar la investigació. El fiscal de sala en cap de la fiscalia especial contra la corrupció i la criminalitat organitzada, Alejandro Luzón, ho decideix "a la vista que els fets denunciats poguessin arribar a ser constitutius de delictes que resulten de competència d'aquesta fiscalia especial i apreciant en els fets una especial transcendència".