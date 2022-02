El govern espanyol ha donat llum verda aquest dimarts a la pròrroga dels Expedients Temporals de Regulació d'Ocupació (ERTO) per covid-19 fins al pròxim 31 de març, allargant així la seva vigència, que expirava aquest 28 de febrer. Si bé es mantenen les condicions per als treballadors, la nova pròrroga modifica les exoneracions a la Seguretat Social de les empreses. En les companyies on hi hagi plans de formació, les exoneracions passaran del 80% actual al 60%, segons ha informat l'executiu en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. En el cas de les empreses que no ofereixin plans de formació, l'exoneració serà del 20% si tenen més de deu empleats, i del 30% si compten amb menys de deu treballadors.

Per altra banda, les exoneracions a la Seguretat Social per a les empreses amb un ERTO de força major serà del 90%. Tant en els expedients de força major com en els expedients covid-19, l'extensió es farà de forma automàtica i ni les empreses ni els treballadors hauran de fer gestions addicionals. Des del govern espanyol subratllen que la nova pròrroga proporcionarà "seguretat jurídica", evitarà "situacions de vulnerabilitat" i garantirà "una transició adequada" cap a la nova reforma laboral. De fet, l'executiu ha recordat que la pròrroga dels ERTO dona resposta a la petició tant de sindicats com patronals d'ampliar les mesures de protecció de l'ocupació. En aquest sentit, la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha qualificat els ERTO com l'eina "més rendible per garantir la igualtat a l'Estat" i ha destacat que la pròrroga és una bona mostra de la voluntat del govern espanyol de "millorar la vida dels ciutadans". A banda dels ERTO vinculats a la pandèmia, el govern espanyol també ha donat continuïtat als ERTO destinats a fer front a l'erupció del volcà de La Palma, que es mantindran vigents fins al 30 de juny de 2022. Prop de 100.000 empleats en ERTO a l'Estat Segons les dades facilitades aquest dimarts pel govern espanyol, prop de 100.000 treballadors a tot l'Estat es troben en situació d'ERTO, dels quals la meitat treballen a temps parcial. Això suposa un 0,6% del nombre total d'afiliats a la Seguretat Social. Per sectors, el percentatge de treballadors que es mantenen en ERTO és inferior al 8%, amb l'única excepció de les agències de viatges, on la xifra és del 28%.