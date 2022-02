La fins ahir presidenta del Comitè Electoral del PP, Belén Hoyo, va presentar aquest dilluns la seva dimissió, segons informa el diari ABC. Hoyo és la primera membre de l'equip més pròxim a Casado que abandona les seves responsabilitats fruit de la negativa de Pablo Casado de cessar el seu número dos, Teodoro García Egea, i convocar un Congrés extraordinari. No és l'única veu crítica amb les decisions de Casado. Aquest dilluns la portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamarra, i la vicepresidenta del Congrés, Ana Pastor, van apostar també per la sortida ràpida que demanen els barons del PP.

Almeida dimiteix com a portaveu de la direcció del PP

L'alcalde de Madrid ha presentat finalment la seva dimissió com a portaveu de la direcció del PP. José Luis Martínez-Almeida ja va donar a conèixer aquest dilluns que tenia la intenció d'abandonar aquesta responsabilitat coincidint amb la crisi oberta a la seva formació. No va assistir tampoc a la reunió del Comitè de Direcció, l'equip de Pablo Casado. Aquest dimarts en un acte públic ha assegurat que el seu compromís amb l'Ajuntament de Madrid està "per sobre" del partit, i ha assegurat que la renúncia es fa "de comú acord" amb Casado.

Almeida ha agraït la "generositat" i la "confiança". "És una possibilitat que havíem abordat ja els últims mesos per centrar els meus esforços a l'ajuntament de Madrid, i la gravetat de les informacions que s'han produït els últims dies i la necessitat d'esclarir què ha passat a l'Ajuntament de Madrid han fet que haguem decidit que deixi de ser portaveu nacional en aquests moments", perquè "les institucions estan per sobre l'interès del partit", ha dit.