La primera dimissió de la jornada ha sigut la de la presidenta del Comitè Electoral del Partit Popular, Belén Hoyo, que ha vingut precedida de la del portaveu de la direcció del PP, José Luis Martínez-Almeida. Ara el número dos del PP, Teodoro García Egea, també ha dit adeu, segons ha pogut confirmar fonts d'El Periódico de Espanya, diari del grup editorial del Regió7. La persona de confiança de Pablo Casado marxa després de tres dies de pressió i de dirigents de tota Espanya demanant que deixés el càrrec. La del president del partit podria fer-se efectiva en les properes hores.

La dimissió de García Egea és conseqüència de la pressió de les últimes hores que s'ha exercit entorn de Pablo Casado. "S'ha trencat el nucli", asseguren. Però no és una exigència que el bloc que s'aglutina entorn d'Alberto Núñez Feijóo hagi posat sobre la taula com alguna cosa que havia de produir-se aquesta mateixa tarda.

El missatge que se li ha fet arribar a Casado és que ell ha de dimitir després de la reunió d'aquest dimecres a Génova amb els presidents autonòmics del PP.

Andrea Levy, una nova baixa

La delegada de Cultura, Turisme i Esport de l’Ajuntament de Madrid, Andrea Levy, ha dimitit aquest dimarts com a presidenta del Comitè de Drets i Garanties del Partit Popular i ha demanat un congrés extraordinari, que posteriorment fonts del PP han assegurat que se celebrarà la setmana vinent.

«Tal com vaig sol·licitar ahir després de presentar la meva renúncia al Comitè de Direcció, demano la convocatòria d’un congrés extraordinari. A què s’està esperant?», ha transmès a través de Twitter.

Tal como solicite ayer después de presentar mi renuncia en el Comite de Dirección, pido la convocatoria de un Congreso Extraordinario. ¿A qué se está esperando?

Lamento con mucho dolor y tristeza tel espectáculo dado estos días. No lo merecen nuestros afiliados ni nuestro país. — Andrea Levy (@ALevySoler) 22 de febrero de 2022

Casado s'obre a celebrar un congrés extraordinari

Pablo Casado busca una sortida que li permeti mantenir les regnes del PP almenys una setmana. El líder del PP ha convocat la Junta Directiva Nacional per dimarts de la setmana que ve. Es reunirà per aprovar "la celebració del XX Congrés Nacional, que tindrà caràcter d'extraordinari", segons fonts del seu entorn. Casado cedeix d'aquesta manera una de les peticions que li han fet els barons i quadres del partit. Queda, però, la "decisió última" que li demanava Alberto Núñez Feijóo: la seva pròpia dimissió.

Casado s'obre per primera vegada clarament a donar suport a la celebració del Congrés extraordinari. La reunió del pròxim dimarts reunirà a Génova tots els quadres del partit, 450 persones aproximadament, i s'hi votarà una proposta de celebració del Congrés que per prosperar necessitarà 2/3 parts dels vots. A partir d'aquí s'iniciarà el compte enrere per a la celebració de la cimera que nomenarà una nova direcció.

Aquesta tarda els portaveus al Congrés, al Senat i al Parlament Europeu –com ja havien fet abans aliats seus com el president de Múrcia, Fernando López Miras- li han ensenyat la porta de sortida. Mentrestant, fonts de l'equip de Casado mantenen que el president del partit encara que no té previst dimitir "aquesta tarda". Asseguren que no es produirà cap compareixença a Génova en les pròximes hores.