L'encara president del PP, Pablo Casado, ha protagonitzat aquest dimecres la que previsiblement serà la seva última sessió de control al capdavant del seu partit. Casado ha assistit a l'Hemicicle acompanyat de la vicepresidenta de la cambra, Ana Pastor, malgrat que aquesta i la direcció del grup li havien demanat la renúncia poques hores abans. Ha fet un discurs on ha apel·lat a la "reconciliació" i la capacitat de superar "enemistats i fractures" de la transició, i ha reivindicat "l'espai de la centralitat". El grup del PP ha aplaudit dret la seva intervenció. "Espero que el govern es posi al servei de l'interès general amb respecte a les institucions, a la unitat nacional i de la igualtat entre espanyols", ha dit.

Casado ha esperat la rèplica del president del govern espanyol, que "des de la diferència i la discrepància" li ha desitjat "el millor en el terreny personal". Sánchez ha volgut aprofitar l'ocasió per deixar clar que "el govern d'Espanya o avançarà les eleccions generals ni dissoldrà de manera anticipada les Corts".

Este es el momento en el que Pablo Casado se levanta de su escaño y se va del hemiciclo. Le siguen Ana Beltrán y Pablo Montesinos, los únicos que han sido leales a Casado durante estos días. pic.twitter.com/hZMZ7MaIlc — Josué Coello (@josue_coello) 23 de febrero de 2022

"No ho farem perquè per molt que s'han entossudit en el contrari, aquest és un govern amb sentit d'Estat que prioritzarà els interessos generals", ha dit. Per tant, segons Sánchez, "les eleccions es convocaran quan correspongui, i competirem en base als nostres mèrits, i no en base a les debilitats dels nostres adversaris, perquè així és com entenem el patriotisme democràtic".

En acabar aquesta resposta, i sense aprofitar el segon torn de paraula habitual a la sessió de control, Casado ha baixat els graons del seu escó i ha enfilat la sortida sense dir res i per sorpresa del seu propi grup parlamentari. No ha fet manifestacions a la sortida.

Aplaudiments del grup parlamentari

Després de la pregunta de Casado formulada a Sánchez, els membres del grup parlamentari del PP han aplaudit drets la intervenció de l'encara líder del partit. Entre els diputats que han aplaudit, hi ha els signants del comunicat crític d'ahir dimarts que va demanar la destitució de l'exsecretari general del PP, Teodoro García Egea, i la convocatòria d'un congrés extraordinari.

Màxima expectació a l'arribada

L'arribada de Casado al Congrés ha estat envoltada d'una gran expectació. L'encara líder del PP no ha respost les preguntes dels periodistes als passadissos i ha entrat a l'hemicicle acompanyat de la portaveu del grup parlamentari, Cuca Gamarra, i de la vicepresidenta segona de la cambra baixa, Ana Pastor, entre altres membres del PP.

Fonts de Génova han explicat la decisió de Casado d'assistir a la sessió de control tot i la crisi interna del partit per "obligació com a cap de l'oposició i respecte a la seu de la sobirania nacional". "A l'altura de les circumstàncies, encara que el context sigui difícil", han remarcat.

Casado es va quedar sol aquest dimarts, però prova de guanyar temps. A la tarda es va donar a conèixer la dimissió de seu número dos, el secretari general del PP, Teodoro García Egea, i la convocatòria de la Junta Directiva Nacional per dimarts amb l'objectiu de convocar el congrés extraordinari.

Casado cedia d'aquesta manera a dues de les peticions que li fan els barons, però no adoptava "l'última decisió" que li demanava el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, en forma de renúncia.

El president del PP ha convocat aquest vespre (a les 20h) tots els presidents regionals del PP. Una fórmula per reunir-se amb els barons sense que hi sigui present Isabel Díaz Ayuso, que a diferència de Feijóo, Moreno Bonilla o Mañueco, no és presidenta del PP de Madrid.

Els barons ja han avançat que li demanaran la dimissió. De moment, Casado manté la seva intenció de continuar al capdavant del partit com a mínim fins a la reunió de la Junta Directiva de dimarts. Sense aliats ni escuder, caldrà veure si és capaç d'aconseguir-ho.