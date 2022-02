Se suspèn la Conferència de Presidents que havia de tenir lloc demà divendres a La Palma per l'atac militar de Rússia contra Ucraïna, segons han informat fonts del Palau de la Moncloa. La trobada entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i els caps dels executius autonòmics no se celebrarà davant la crisi a l'est d'Europa. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja havia anunciat feia dies que no hi assistiria. Sánchez ja havia anul·lat la seva participació en l'acte d'homenatge d'aquest dijous a l'illa per assistir a la cimera de líders de la Unió Europea (UE) convocada a Brussel·les per la crisi a Ucraïna.

"Ho suspenem tot", ha dit el ministre de Presidència, Félix Bolaños, en una entrevista a TVE. Ha concretat que se suspenen tots els actes previstos a La Palma, també l'homenatge d'aquesta tarda en el qual havien de participar els reis i una comissió mixta que s'havia de celebrar aquest matí. Bolaños ha explicat que al matí es reunirà el Consell de Seguretat Nacional i que a la tarda Sánchez participarà en la cimera europea. A més, el govern espanyol ha declarat que Sánchez compareixerà al Congrés dimecres vinent a petició pròpia en el ple per informar sobre la crisi d'Ucraïna.