Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, ha afirmat que el subministrament de gas a Espanya està garantit "per altres vies" malgrat el conflicte entre Ucraïna i Rússia. "Rússia no és un dels nostres principals subministradors", ha apuntat Ribera, que ha explicat que "la gran capacitat d'acollida" de gas natural liquat a l'Estat permet "ser molt flexibles". Ribera ha afirmat que el que sí que pot afectar l'estat espanyol és l'increment dels preus de l'energia per la crisi a Ucraïna.

"No som aliens als mecanismes de configuració de preus i això incideix en els nostres preus energètics, i eventualment, en el conjunt de l'economia" Ribera ha afirmat que es treballa "de forma concertada" a la Unió Europea en mesures que puguin "ajudar a pal·liar aquest impacte en els preus energètics i en el conjunt de l'economia". La vicepresidenta ha dit que es podrien adoptar "mesures addicionals". Pel que fa al gas, Ribera ha remarcat que Espanya compta amb una "precedència molt variada" de gas que ve d'Algèlia i també d'altres països com Noruega, Qatar o els Estats Units. La vicepresidenta ha dit que hi haurà coordinació amb la UE en cas que algun membre tingui desabastiment.