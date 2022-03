El president del govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que Espanya entregarà directament "material militar ofensiu" a la resistència ucraïnesa per afrontar l'atac de Rússia. Fins ara Sánchez havia descartat l'enviament d'armes a Ucraïna al marge de la Unió Europea, que destinarà un fons de 500 milions d'euros a enviar ajuda militar als ucraïnesos. En una compareixença aquest dimecres al matí al Congrés, el president espanyol ha explicat el canvi de criteri i l'ha justificat pel que alguns grups havien "posat en qüestió el compromís" del govern espanyol amb Ucraïna. Sánchez ha argumentat que per al govern d'Espanya és "fonamental la unitat de tots" en aquest tema.

Sánchez també ha avançat que Espanya inclourà Rússia en la 'llista negra' de paradisos fiscals i ha avisat el president rus, Vladímir Putin, que les sancions vigents es mantindran fins que abandoni Ucraïna i "torni a les fronteres" prèvies a la invasió.

El president del govern espanyol ha defensat que Espanya és el quart donant del fons europeu per enviar armament a Ucraïna i ha afirmat que cal una resposta "europea, coordinada i unida" a l'atac de Rússia, ja que és un "atac a Europa" i els seus valors.

"Hem d'estar units i ser contundents en la resposta", ha insistit Sánchez, que ha avisat que aquesta crisi serà "llarga" i tindrà conseqüències econòmiques per a l'estat espanyol.

Ovació al representant de l'ambaixada ucraïnesa

Tot l'hemicicle s'ha posat dret per aplaudir el ministre conseller de l'ambaixada ucraïnesa a Espanya, Dmytro Matiuschenko, que ha seguit la compareixença de Sánchez des de la tribuna del Congrés. El president espanyol l'ha mencionat per transmetre-li el "suport" de l'estat espanyol al poble ucraïnès, el "compromís" amb la seva sobirania i el "respecte per l'heroïcitat" amb què combat.