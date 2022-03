El rei emèrit d'Espanya ha anunciat a través d'una carta adreçada al seu fill, el regent espanyol actual, que es queda a viure a Abu Dabi. Després que la Fiscalia hagi anunciat que arxiva totes les causes que investigava contra ell, Joan Carles de Borbó assegura que li sembla "oportú" considerar el retorn a l'estat espanyol, però "no de forma immediata". El pare de Felip VI prefereix continuar residint al país asiàtic per raons privades que, diu, només l'afecten a ell. Amb tot, afirma que tornarà "amb freqüència" a Espanya, que duu sempre "al cor", per visitar "família i amics". Alhora, el Borbó reitera que manté la voluntat de seguir retirat de la vida pública.

"Soc conscient de la transcendència per a l'opinió pública dels esdeveniments passat de la meva vida privada i que lamento sincerament, com també sento un legítim orgull per la meva contribució a la convivència democràtica i a les llibertats a Espanya, fruit de l'esforç i sacrifici col·lectiu de tots els espanyols", afirma l'exmonarca.