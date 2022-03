El president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, ha formalitzat aquest dimecres a la tarda la candidatura per presidir el PP. Feijóo ha presentat més de 55.000 avals quan el mínim que exigia el partit per optar a liderar-lo era de 100 militants. El termini per presentar-los venç avui a les 20 hores. El president gallec ha avançat que fins al congrés extraordinari de l'1 i 2 d'abril a Sevilla, que nomenarà el successor de Pablo Casado, farà una gira per totes les autonomies per demanar "el suport de la gent". En roda de premsa, Feijóo ha remarcat que està "preparat per lluitar cada vot, donar la cara per aquest partit i aportar a aquest gran projecte".

Feijóo ha agraït el suport "aclaparador" que ha obtingut fins ara i ha dit que percep "afartament d'una manera de fer política marcada per la frivolitat i l'egocentrisme". "Cal una nova política que aporti noves respostes, això és el que intentaré practicar", ha dit. El candidat a presidir el PP ha promès "vociferar menys que altres partits" i oferir "amb moderació" una "alternativa sòlida" per arribar a governar l'estat espanyol.