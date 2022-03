El govern estatal i les comunitats autònomes han acordat aquest dijous crear una xarxa estatal de vigilància en salut pública. En el marc de les jornades del Sistema Nacional de Salut que se celebren a Saragossa, les diferents administracions han constatat que després de l'experiència per la pandèmia de la covid-19 cal "enfortir" la vigilància en salut pública. Una de les fórmules acordades per assolir aquest objectiu és la creació de la xarxa estatal, que vigilarà malalties transmissibles, no transmissibles, violència i lesions i integrarà informació d'altres sistemes de vigilància com el de farmacovigilància, la salut animal, la seguretat alimentària o la sanitat ambiental, entre d'altres.

Un altre dels acords presos és que els resultats d'aquesta xarxa s'utilitzaran per prendre decisions en planificació i gestió sanitària, així com el disseny d'intervencions de salut. Per fer-ho, s'establiran, durant el 2023, "mecanismes de coordinació" entre els òrgans titulars de salut pública i els sistemes assistencials de cada comunitat i ciutat autònoma. Altres acords presos passen per la modernització dels sistemes d'informació, per implementar una política de recursos humans "coordinada" -es constituirà un grup de treball en el si de la Comissió de Recursos Humans del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut- i o per fomentar la innovació i investigació. Pel que fa al finançament, s'utilitzaran els fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. En roda de premsa la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que no ha dubtat a qualificar l'acord global de "molt ambiciós", ha subratllat que el 2021 ja es van destinar 13 milions d'euros a la modernització dels sistemes d'informació. Darias també ha indicat que tots els acords conformen un "pas decisiu quantitatiu i qualitatiu" cap a un nou model "integral" de vigilància, un pas que, ha subratllat, "s'ha aprovat per àmplia majoria".