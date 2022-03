La Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport ha anunciat la convocatòria d’una aturada nacional indefinida a partir del dilluns 14 de març, de la qual s’han desmarcat grans organitzacions com el Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC). A partir del comunicat, la preocupació per un possible desproveïment de productes alimentaris als supermercats ha anat en augment.

A aquest caos generalitzat, que dijous passat va causar una estampida de gent en alguns supermercats, també ha contribuït la difusió d’un missatge de WhatsApp d’un presumpte camioner que insistia a la població que anessin a comprar provisions abans de l’inici de la vaga. Però, realment hi ha risc de desproveïment als supermercats? Subministrament garantit Malgrat el pànic provocat per la hipotètica situació d’un desproveïment als supermercats, tant per la vaga de transport com per la crisi resultant de la guerra entre Rússia i Ucraïna, la patronal catalana i espanyola han assegurat que el subministrament està garantit. Per aquesta mateixa raó, desmenteixen l’àudio anteriorment esmentat, alhora que es desvinculen d’aquesta aturada indefinida. Malgrat el perill que corren en un context d’aquestes característiques productes com l’oli de gira-sol, la venda del qual ha sigut limitada per l’escassa importació actual des de terres ucraïneses, el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha confirmat aquest divendres que el proveïment agroalimentari d’aquest producte i de la resta també està assegurat.