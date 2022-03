Els transportistes inicien aquest dilluns una aturada indefinida, a la qual han sigut convocats per la Plataforma per a la Defensa del Sector de Transport de Mercaderies per Carretera Nacional i Internacional, que assegura representar les mitjanes i petites empreses que suposen el 85% del sector. Es tracta d'una aturada que ha generat preocupació per un possible desproveïment de productes alimentaris als supermercats ha anat en augment. Malgrat el pànic que s'ha generat entorn l'aturada, tant per la vaga de transport com per la crisi resultant de la guerra entre Rússia i Ucraïna, la patronal catalana i espanyola han assegurat que el subministrament està garantit. Tot i això, la incertesa ha fet buidar alguns lineals de les grans superfícies en els últims dies, tal com ha mostrat aquest diari.

Vaga de transport: Hi ha risc de desproveïment als supermercats? Primeres retencions L'aturada de camioners ha provocat afectacions a les entrades del Port de Tarragona i Mercabarna. Segons el Servei Català de Trànsit, des de les 8.33 h hi ha més d'un quilòmetre de circulació amb congestió a l'A-27 en direcció al port. Per altra banda, els transportistes han informat d'un tall a l'-N-420 a l'altura de Gandesa i a una de les entrades de Mercabarna. Critiquen la seva situació La plataforma que ha convocat la vaga que ja ha provocat algunes retencions, sense representació a l’òrgan de diàleg del sector amb l’administració –el Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC)– justifica la convocatòria per la «gravíssima» situació del sector i unes condicions laborals «inadmissibles», a la qual cosa se suma l’alça del preu dels combustibles, accentuada per la invasió russa d’Ucraïna. L’entitat ha enviat una llarga llista de reivindicacions als ministeris de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Treball i Economia Social, com la prohibició de la contractació dels serveis de transport per sota dels costos d’explotació i la de la càrrega i descàrrega per part dels conductors i autònoms que realitzin la conducció dels seus vehicles, amb entrada en vigor de manera immediata. Patronals del sector com CETM, Fenadismer i Astic, amb representació en el comitè nacional, que va pactar amb Transports el desembre passat una sèrie de mesures per millorar el sector, plasmades en un reial decret llei aprovat l’1 de març, han exigit al Govern central que actuï per pal·liar la descontrolada pujada del preu dels combustibles. Tanmateix, consideren que no és el moment de secundar una aturada de transports, i menys encara si es convoca amb caràcter indefinit i sense objectius clars de cap mena, perquè només servirà per desestabilitzar encara més la complicada situació que passa el sector, d’acord amb el CETM. El CNTC espera reunir-se en els pròxims dies amb la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que ha anunciat que valorarà la possible priorització d’alguna de les mesures de l’esmentat reial decret llei, com la de l’establiment d’una revisió obligatòria del preu del transport quan variï el cost del combustible. Davant la gravetat del moment, el CETM aposta per treballar per al ple desenvolupament dels acords del reial decret llei (que ha posat en marxa altres mesures importants com precisament la prohibició de la càrrega i descàrrega per part dels conductors o la lluita contra la competència deslleial, entre d’altres), que considera l’única i també la millor opció perquè el sector pugui sortir al més aviat possible d’«aquesta maleïda situació». Falta de respostes Tanmateix, la plataforma convocant de les mobilitzacions afirma que, una vegada analitzats els acords, «es continua estant en la mateixa problemàtica des del sector de base» i que l’administració «continua negociant amb els carregadors (que són els integrants del CNTC), en comptes d’atendre les crides de socors dels autèntics protagonistes del sector, que són els camioners corrents». Segons el seu parer, els acords pactats amb el comitè no donen resposta a la realitat de contractació que tenen els petits transportistes, ja que la seva aplicació no és vàlida sobre les condicions que majoritàriament els imposen els seus carregadors. És una mesura que «beneficia els grans operadors de transport, que són els que mantenen contractes a llarg termini i de manera directa amb els centres de producció», expliquen. Davant els missatges a les xarxes socials que anuncien possibles desproveïments per l’efecte de l’aturada, les patronals i el Govern criden a la calma, perquè defensen que no es produiran. No obstant això, CETM ha reclamat la col·laboració dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per si fos necessària la seva intervenció per garantir el dret a portar a terme lliurement l’activitat. Fonts del Ministeri d’Interior asseguren que les forces de seguretat posaran el dispositiu necessari per garantir la normalitat a les carreteres.