La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha apuntat aquest dilluns a la possibilitat que l'executiu segueixi els passos d'altres països de la UE i redueixi els impostos de l'electricitat, el gas i la gasolina. "Hem de revisar la fiscalitat dels productes que tenen més impacte per la inflació", ha afirmat en unes declaracions des del Senat. Amb tot, Montero no ha volgut concretar com i quan s'adoptaria aquesta decisió, ni tampoc l'abast que pot tenir.

La ministra ha recordat que la via per evitar l'impacte de l'escalada de preus passa per tres factors: una regulació europea que s'ha d'adoptar al pròxim Consell Europeu dels dies 25 i 26 de març; el pacte de rendes que s'aborda ja amb els agents socials, i una ronda de converses amb els partits sobre la regulació dels preus. "Ara per ara hem de ser cauts a l'hora d'anticipar cap mesura que no estigui dialogada i consensuada, ha dit.