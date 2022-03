Un home de 33 anys ha resultat ferit greu de bala a l’abdomen durant un incident que ha tingut lloc aquesta nit en un piquet de transportistes en un polígon industrial de la localitat madrilenya de San Fernando de Henares, segons han informat a Efe fonts pròximes al cas. Les mateixes fonts no han aclarit com es va produir l’incident, en el qual un altre home va resultar ferit, tot i que de caràcter lleu, ni qui són els dos implicats en el succés. El ferit va ser estabilitzat pel SUMMA112 i traslladat estable a l’Hospital de La Princesa, on va ingressar amb pronòstic greu, segons han confirmat de matinada fonts d’Emergències 112 de la Comunitat de Madrid.

El succés ha tingut lloc aquest dilluns a les 22.45 h al parc logístic Barral, a l’altura del quilòmetre 12 de la M-206, al costat de la M-50, al terme municipal de San Fernando de Henares, a l’est de la capital madrilenya. Segons fonts del cas, l’incident s’ha produït en un piquet de transportistes en vaga. A més del ferit de bala, un home de 43 anys va ser atès pels serveis mèdics d’urgència per contusions i va ser traslladat en estat lleu a l’Hospital de Torrejón de Ardoz. L’incident és investigat per la Policia Nacional, si bé Efe no ha pogut localitzar aquesta matinada cap portaveu per conèixer la seva versió sobre els fets.