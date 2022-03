El pres independentista cors Yvan Colonna ha mort als 61 anys aquest dilluns després de passar dues setmanes en coma per la brutal agressió que va patir per part d'un reclús islamista condemnat per terrorisme a la presó d'Arles.

L'agressió ha provocat importants manifestacions a Còrsega en defensa del pres, condemnat a cadena perpètua per l'assassinat del prefecte de Còrsega, Claude Érignac, el 1998. L'advocat de la família de Colonna, Patrice Spinosi, ha confirmat la defunció del pres en declaracions al diari cors Corse Matin. Colonna ha mort a l'hospital de Marsella, on estava ingressat des del passat 2 de març, dia que es va produir la baralla. En conseqüència, el pres va entrar en coma. Catorze dies després un tribunal li va concedir la llibertat "per raons mèdiques", però el cors no ha aconseguit recuperar-se.