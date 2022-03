El futur president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha proposat a la portaveu dels populars al Congrés, Cuca Gamarra, com a secretària general del partit. En una piulada a Twitter aquest dijous, Feijóo ha anunciat que la tria com a 'número dos'. Demà divendres comença el congrés extraordinari del PP a Sevilla que renovarà el lideratge del partit. Feijóo ha destacat l'experiència de Gamarra com a alcaldessa de Logronyo (La Rioja) i el fet que "ha servit el seu país des de diferents responsabilitats al Congrés". "Li demano que assumeixi una nova responsabilitat servint també al seu partit", ha dit.