El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha conversat aquest dijous amb el rei del Marroc, Mohamed VI, "sobre les relacions" entre els dos països, segons ha explicat ell mateix a través de Twitter. "Llancem un full de ruta que consolida la nova etapa entre els dos països veïns i socis estratègics", ha dit, "basada en la transparència, el respecte mutu i el compliment dels acords". La "nova etapa" arriba després que Mohamed VI filtrés una carta de Sánchez on donava suport al pla d'autonomia del Marroc per al Sàhara occidental malgrat les resolucions de les Nacions Unides, que aposten per un referèndum, i malgrat l'oposició dels seus socis de govern i d'investidura.

Segons una nota de premsa de la Moncloa, el rei del Marroc ha convidat el president del govern espanyol a fer una visita a Rabat "els pròxims dies" per "posar en marxa el full de ruta que consolida aquesta nova relació". Segons la Moncloa, Sánchez viatjarà a Rabat acompanyat del ministre d'Exterior, Manuel Albares, i el rei Felip VI ja ha estat informat de tots els detalls de la conversa per part del president espanyol. El govern espanyol creu que aquest full de ruta és "ambiciós, a l'alçada de dos països veïns i socis estratègics". "Marroc és un soci estratègic indispensable per a Espanya i per a la UE en nombrosos aspectes com el control de la migració, la lluita antiterrorista i les relacions econòmiques i comercials", escriuen. Segons la Moncloa, el govern espanyol considera que les relacions amb Marroc són una "qüestió d'Estat" i per això Sánchez ha expressat "la seva ferma voluntat de renovar, aprofundir la relació privilegiada entre Espanya i Marroc amb esperit d'estreta col·laboració per afrontar junts els desafiaments comuns i garantir l'estabilitat i integritat territorial d'Espanya i la prosperitat dels dos països".