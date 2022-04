El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, ha anunciat aquest dissabte per sorpresa que no optarà a la reelecció en el càrrec al proper congrés de la formació. "Els temps avui requereixen una manera diferent de treballar", ha dit. Sànchez, doncs, deixa així via lliure a la carrera pel lideratge de Junts entre la resta d'actors destacats del partit. El que sí ha volgut demanar-los a tots és "que hi hagi una única candidatura que doni resposta al conjunt del partit, a la pluralitat del partit i a la riquesa del que representa JxCat". D'altra banda, Sànchez ha explicat que el Consell Nacional ha aprovat que el proper congrés que decidirà qui el relleva serà la primera quinzena de juny en algun punt de la Catalunya del Nord.

"No optaré a la renovació com a càrrec de secretari general perquè entenc que els temps avui requereixen una manera diferent de treballar, requereixen una unitat com us he demanat amb una llista única", ha dit Sànchez, que ha afegit que no té sentit demanar una llista única i voler mantenir-se en el càrrec. "Estaré al costat d'aquelles persones que vulguin tirar endavant aquest partit amb el compromís de l'1-O", ha expressat.

Així mateix, el secretari general ha demanat deixar de banda els personalismes i proposa que els militants assumeixin el "repte" de presentar una única candidatura al Congrés Nacional del parit. "No em fa por la pluralitat ni que hi hagi diferents candidatures, el tema és saber si serem capaços de ser generosos i entendre'ns", ha afirmat Sànchez.

Congrés Nacional a la Catalunya del Nord al juny

El Consell Nacional d'aquest dissabte també ha acordat celebrar el proper Congrés Nacional del partit la primera quinzena de juny a la Catalunya del Nord. Serà un consell "enormement transcendental", ha dit Sànchez, ja que serà el primer que se celebrarà de manera presencial.

"Estarem a la Catalunya del Nord per abraçar els consellers Lluís Puig i Toni Comín i el president Carles Puigdemont", ha indicat Sànchez, que ha dit que "ja toca" que els militants de Junts es puguin abraçar amb la seva gent que "avui no pot creuar la frontera per la repressió que Espanya continua imposant".