El president de l'Aragó, Javier Lambán, veu "condemnats al fracàs" uns Jocs Olímpics d'Hivern sorgits d'una candidatura "que opti exclusivament per Catalunya" i no tingui en compte "la importància real que ha tenir l'Aragó com a comunitat i pel pes de la qualitat de les seves estacions". Segons Lambán, "la pilota està al teulat del Comitè Olímpic Espanyol (COE)" ja que "ha de decidir si opta per uns Jocs que representin a Espanya i que, per tant, es produeixin en termes d'igualtat entre l'Aragó i Catalunya o bé opta per uns Jocs que siguin pràcticament els Jocs de Catalunya". El govern aragonès presentarà dijous com a molt tard al COE la seva proposta d'acord tècnic amb un repartiment "més equilibrat" de les proves entre ambdós territoris. Mentrestant, Catalunya ja ha posat data a la consulta ciutadana que farà aquest estiu.

Lambán ha dit aquest dilluns que no ha mantingut converses els darrers dies ni amb representants del COE ni amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en relació amb la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern per al 2030, però sí amb membres del govern espanyol i del PSOE. "No pretenc des de l'Aragó platejar cap tipus de problema ni de trencament al govern d'Espanya però com a president del govern aragonès si defensaré sense cap mena de vacil·lació l'interès de l'Aragó per davant de qualsevol altra consideració, sigui del COE, del govern d'Espanya o de qualsevol altra instància", ha assenyalat.

Un jocs equilibrats

Tot i això, el president de l'Aragó ha dit que va mantenir converses amb el COE la setmana passada i la següent trobada serà per portar-los en mà –dijous com a molt tard- la proposta d'acord tècnic per a la candidatura que defensarà uns "Jocs equilibrats, en què Catalunya i l'Aragó estiguin en plena igualtat". En relació amb la proposta aragonesa, ha defensat que "ha de ser una candidatura en què la qualitat de les modalitats d'esquí de muntanya sigui equiparable i, sobretot, que prevegi proves en les tres valls del Pirineu" aragonès (Benasc i Tena i vall de l'Aragó). "És el punt de partida absolutament irrenunciable", ha remarcat el president del govern aragonès.

Lambán ha remarcat que el COE "va dir que si no hi havia acord no hi hauria candidatura" i que "s'havia de produir una candidatura en igualtat de condicions i amb un repartiment equilibrat de les proves", aspectes que considera no s'han donat. Per tant, considera que aquest organisme, "té ara la pilota a la seva teulada". A la vegada, ha dit que des de la part aragonesa van mantenir la discreció que se'ls havia demanat en relació amb les converses que s'estaven duent a terme.

Un cop l'Aragó presenti la seva proposta per a l'acord tècnic de la candidatura, Lambán ha advocat per "reprendre una relació de negociació que porti a acordar una candidatura guanyadora". "Quan el COE dona per acabades les converses en l'àmbit tècnic, intervé l'àmbit polític, que és el decisiu i en el qual estem", ha afirmat Lambán.

"El que se'ns ha proposat fins ara és un plantejament inacceptable per a l'Aragó perquè el desequilibri és manifest", ha indicat. "Les expectatives que se'ns van fer generar en el seu moment no s'han acomplert ni de lluny, ni per part del COE ni per part de qualsevol altra instància", ha afirmat el president de l'Aragó. "Mentre que no es compleixi amb el compromís que es va adquirir amb nosaltres, no donarem el vistiplau a cap tipus de candidatura ni de plantejament", ha assegurat Lambán.