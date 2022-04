El ple del Congrés ha donat l'esquena aquest dijous a la decisió del govern espanyol d'alinear-se amb el Marroc en el conflicte del Sàhara, i ha aprovat per 168 vots a favor (Podem, ERC, Bildu, PNB, Junts, PDeCAT i PP), 118 en contra (PSOE) i 61 abstencions (Vox i Cs) una proposició no de llei de Podem, ERC i Bildu de suport a les resolucions de l'ONU que recullen la celebració d'un referèndum al Sàhara. La votació no només ha dividit els grups de la majoria de la investidura, sinó el mateix govern espanyol, perquè els ministres del PSOE que són diputats han votat en contra, mentre que els de Podem a favor.

La votació ha tingut lloc poques hores abans que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, viatgi a Rabat per sopar amb el rei Mohamed VI per establir les bases de la "nova relació" que s'obre un cop el Marroc va filtrar una carta de Sánchez on apuntava que l'opció de l'autonomia per al Sàhara –i no el referèndum que recullen les resolucions de l'ONU- és la "més viable".

El text que s'ha aprovat aposta per l'aplicació de "les resolucions de l'ONU i la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara, en el convenciment que només el diàleg, la negociació i l'acord dut a terme de bona fe i de manera constructiva, d'acord amb el dret internacional, ajudaran a assolir una solució política justa, realista, viable, duradora i acceptable per les dues parts al conflicte polític".

Canvi de posició

El PSOE havia anunciat inicialment el seu vot a favor, però finalment s'hi ha oposat. Al debat del text, que va tenir lloc aquest dimecres, el PSOE va recelar de l'exposició de motius, que criticava obertament el gir unilateral de l'executiu. Aquest dimecres, durant el debat del text, el PSOE va rebre dures crítiques de la resta de grups, i principalment del seu soci de govern. El diputat de Podem Gerardo Pisarello va acusar els socialistes de convertir la 'realpolitik' "en un trist exercici de cinisme". "El govern està perdent la credibilitat com a mediador al Sàhara" quan simplement "es posa al costat del més fort" i "traeix" el poble sahrauí.

La diputada d'ERC Marta Rosique va acusar el govern espanyol de "saltar-se 74 resolucions de l'ONU" i fer-ho "de la pitjor manera possible: sense avisar el Congrés dels Diputats i els seus socis del govern de coalició", en referència a Podem.

El diputat de Bildiu Jon Iñarritu també va afirmar que el canvi de posició "unilateral" del govern espanyol és "una injustícia contra el poble sahrauí", i per això cal que "rectifiqui" i deixi de ser "un actor marroquí" en el conflicte.

El portaveu del PNB, Aitor Esteban, va defensar l'esmena de la seva formació perquè el text que s'aprovi reconegui explícitament el dret d'autodeterminació del poble sahrauí.

El diputat de Cs Miguel Ángel Gutiérrez va qualificar el Front Polisario com un "grup terrorista" i va advertir el PSOE i el PP que la finalitat de la iniciativa "esperpent" de Podem, ERC i Bildu és utilitzar la qüestió del Sàhara per defensar l'autodeterminació a l'Estat. El diputat de la CUP Albert Botran va acusar el govern espanyol de "trair" el poble sahrauí a canvi que Marroc faci la "feina bruta" de fer de "mur" contra la immigració.

La diputada de Junts Mariona Illamola va retreure al govern espanyol que hagi "vulnerat la legalitat internacional" que "estableix el dret d'autodeterminació del poble sahrauí" mitjançant "un referèndum". El portaveu de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, va acusar Sánchez d'haver "lliurat" el Sàhara a Marroc, però va advertir que "Espanya no es rendeix" i el canvi de posició de Sánchez "no ens compromet" perquè no ha passat pel Congrés, i per tant "Espanya no està lligada" per la decisió de Sánchez.

La diputada del PP Maria Valentina Martínez va retreure a Sánchez que hagi actuat de manera "unilateral" i va recordar que aquesta és una iniciativa "presentada per una part del govern contra una altra part del govern". El diputat del PSOE Sergio Gutiérrez va afirmar que malgrat que el seu grup no comparteix l'exposició de motius, sí que està disposat a aprovar el text. "Si tots estem d'acord que la solució justa s'ha de buscar en el si de les Nacions Unides no hi ha debat", va dir. Amb tot, finalment el PSOE ha votat en contra de la proposta.