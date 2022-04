El nou líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que la reunió que ha mantingut a la Moncloa amb el president espanyol, Pedro Sánchez, no ha servit per assolir acords en les mesures econòmiques. Segons Feijóo, el govern espanyol pretén convalidar al Congrés "tal com està" el decret anticrisi que va aprovar al Consell de Ministres, i no contempla per ara la rebaixa d'impostos que li reclama. "Si el govern vol seguir sol, seguirà sol", ha dit, i "suposo que tindrà socis per convalidar-lo". En tot cas ha deixat la porta oberta perquè el govern espanyol abordi en els pròxims dies les mesures amb el PP. Feijóo i Sánchez si que han acordat reprendre el diàleg per renovar el CGPJ, tot i que el PP insisteix que cal canviar el sistema d'elecció.

Han acordat reprendre el diàleg per renovar el CGPJ, tot i que el PP insisteix que cal canviar el sistema d'elecció Feijoó ha fet aquestes manifestacions després de la reunió de tres hores i mitja que ha celebrat a la Moncloa. El líder del PP ha afirmat que ell posa "el comptador a zero", però la proposta econòmica que ha portat "no ha tingut cap eco". Ha insistit que la seva política és "seriosa, sensata i previsible", i ha lamentat que la reunió s'hagi celebrat "sense un ordre del dia" ni "documentació mínima" per "concretar la posició" i poder "parlar de més qüestions". Segons Feijóo, ha estat una reunió "molt cordial" i "molt menys fructífera del que m'hagués agradat" perquè en surt sense "cap bona notícia per a l'economia familiar, els treballadors, les rendes mitjanes i baixes i les empreses". "Lamentablement, no puc traslladar als ciutadans que hem pogut concretar cap proposta econòmica". El PP no donarà suport al decret anticrisi Ha lamentat que el govern pretengui "convalidar sense més" el decret de mesures contra la crisi, i ha lamentat que no hi hagi hagut acords sobre la rebaixa d'impostos que reclama o sobre com afrontar els efectes de la inflació. "No ha pogut ser perquè el president no ha considerat oportú iniciar una proposta alternativa" de rebaixa d'impostos. Feijóo ha afirmat que "seguirà fent" les propostes que ha desplegat fins ara perquè veu "possible" alleugerir les càrregues sobre els ciutadans. "El govern ha d'adoptar decisions immediates", ha dit, perquè "sense una bona economia no es poden tenir els millors serveis públics ni recuperar la solvència dels mercats ni el prestigi internacional". Ha insistit que ela política econòmica del govern "falla en el diagnòstic i en les solucions", perquè la inflació, ha dit, no és només fruit de la guerra. "La guerra ha convertit en alarmant una situació econòmica que ja era molt preocupant, i ha posat al descobert les debilitats que ja tenia Espanya". A parer de Feijóo, la inflació "no és només fruit de la guerra" Per això ha reiterat la seva aposta per una rebaixa de l'IRPF. "Cal fer un ajustament important de conductes econòmiques, és a dir, agilitzar les mesures, reduir impostos, treure el que és superflu i fer propostes que permetin avançar". Feijóo ha reclamat a Sánchez que utilitzi 4.600 milions d'euros dels fons europeus per impulsar sense passar per l'administració l'economia familiar transferint-los "directament" a les famílies. També una reducció de l'IRPF amb caràcter retroactiu des de gener perquè els ciutadans puguin disposar de recursos per afrontar els efectes de la inflació. Es tracta, ha dit, d'una "rebaixa fiscal selectiva". Política exterior Feijóo ha mostrat el suport al govern espanyol en la seva política exterior a Ucraïna, però no respecte al Sàhara, que no considera "acceptable" que "el president canviï unilateralment la política sobre el Marroc". CGPJ Feijóo i Sánchez també han parlat de la renovació del CGPJ. Han acordat "reprendre les converses a partir d'avui mateix" tot i que el PP creu "que és necessari canviar el mètode actual" i els vocals que s'escullin "han de ser membres acreditats de la carrera judicial". Feijóo ha admès que aquesta represa de les converses sobre el CGPJ es farà "aviat". Sánchez li ha demanat que el procés estigui enllestit el 12 de juny, quan el Congrés i el CGPJ han de renovar quatre magistrats del Tribunal Constitucional. En tot cas, Sánchez ha promès a Feijóo que aquesta manca d'informació a l'oposició i als grups de Lacambra "no es tornarà a repetir".