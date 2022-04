La proposta del dictamen que el CGPJ ha d'emetre sobre l'esborrany de la llei trans alerta que algunes disposicions contradiuen el "dret fonamental a la igualtat". El text, elaborat pels vocals Ángeles Carmona, Clara Martínea de Careaga i Wenceslao Olea, es debatrà al ple del 20 d'abril de l'òrgan de govern dels jutges. Entre d'altres, la proposta, que no és vinculant, presenta dubtes sobre el fet que una llei de caràcter "integral i transversal" sigui l'eina "adequada, necessària i proporcionada" per protegir les persones trans i LGTBI. Considera que l'ús "reiterat" d'aquesta tècnica dota d'un "règim privilegiat de protecció" determinats col·lectius "amb notable detriment del dret a la igualtat i del principi de seguretat jurídica".

Alhora, el text afirma que algunes disposicions propicien l'efecte "no desitjat" de generar situacions de "discriminació positiva" i, per tant, de discriminació "indirecta" de les persones no previstes en l'àmbit d'aplicació de la llei, "especialment significativa pel que fa a les dones no transsexuals".

L'aplicació en l'àmbit esportiu

Per exemple, la proposta del CGPJ considera "indispensable" introduir les "cauteles necessàries" per evitar que la pràctica d'activitats esportives "pugui suposar la discriminació de dones esportistes no transsexuals", atesa la "realitat" de la "diferència de les condicions físiques existents i la superioritat física de la dona transsexual davant la que no ho és".

En l'àmbit de la seguretat jurídica, la proposta recomana al legislador una concreció "major" en aspectes de la norma "tan essencials" com els referits a les conseqüències en el matrimoni derivats de la transsexualitat, la fixació de l'estat civil o la clarificació de drets després de la reversió de la menció del sexe al Registre Civil després d'una modificació anterior.

La situació dels menors

La proposta del CGPJ també mostra discrepàncies amb l'extrem de l'esborrany de la llei que permet els menors d'entre 14 i 16 anys canviar el sexe al registre civil només amb l'assistència dels seus representants legals. A parer dels ponents, això no compleix amb el principi de protecció especial dels menors d'edat, especialment en casos en què els joves no tinguin un grau "suficient" de maduresa o la situació de transsexualitat dels quals "no estigui estabilitzada". D'aquesta manera, conclouen que és "convenient" sotmetre l'exercici del dret de rectificació de l'esment registral del sexe per part dels menors de 16 anys a les condicions de "suficient maduresa" i "estabilitat en la situació de transsexualitat" que sí que s'exigeix als menors d'entre 12 i 14 anys. Aquestes condicions, proposa el CGPJ, hauran de ser comprovades pel jutge a través dels "informes oportuns".

A banda, els jutges opinen que la llei ha de regular "millor" la previsió segons la qual la inscripció registral del canvi de sexe "no modifica" el règim jurídic que prèviament fos aplicable a la persona. I posen com a exemple, que el registre de canvi de sexe no pot alterar el règim de protecció que dispensa la llei a les víctimes de violència de gènere, de tal manera que la persona que canviï de sexe pugui evitar-lo.

L'avantprojecte, esmenta el dictamen, tampoc resol les conseqüències derivades de la regla general segons la qual la persona podrà exercir tots els drets inherents a la nova condició després de la inscripció registral del canvi de sexe. Això, "paradoxalment", pot conduir a situacions de "discriminació" de les dones en àmbits, per exemple, com les competicions esportives o "les proves físiques que s'exigeixen per accedir a determinades professions, quan s'ha transitat del gènere masculí al femení".

Prohibició de les teràpies de conversió

D'altra banda, si bé els ponents fan una menció "especialment favorable" a la prohibició a l'esborrany de la llei del que anomenen "teràpies de conversió", consideren "qüestionable" que aquesta prohibició abasti fins i tot les situacions en què "es compta amb el consentiment de l'afectat", pel fet que suposa una "restricció injustificada de la capacitat d'obrar de les persones".