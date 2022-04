Les Corts de Castella i Lleó han investit aquest dilluns Alfonso Fernández Mañueco amb els vots dels procuradors del PP i Vox en compliment de l'acord de govern que situa un partit d'ultradreta a un govern autonòmic per primera vegada en els 47 anys de democràcia. Un acord que segons el president és "beneficiós per millorar la qualitat democràtica", però que suposa la substitució del decret de memòria històrica per una nova "llei de concòrdia" i una "Llei de violència intrafamiliar" que dilueix la de violència de gènere. Alberto Núñez Feijóo, ha evitat ser present a la sessió, mentre que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha dit que és el primer pas per a una "alternativa" a l'Estat.

Mañueco ha quedat investit amb els vots dels 31 procuradors del PP i els 13 de Vox. En total 44 escons que superen la majoria absoluta (41) i la suma dels del PSOE (28), UPL (3), Soria Ya (3), Podem (1), Cs (1) i Por Ávila (1), que han votat en contra. La seva investidura obre la porta a la presa de possessió del nou govern que tindrà lloc el dia 19 d'abril. Fruit de l'acord, Vox ostentarà la Vicepresidència i tres de les deu conselleries del govern.

Un vicepresident sense funcions

La responsabilitat més controvertida és la del vicepresident Juan García-Gallardo, que –contràriament a la que va ocupar Francisco Igea durant el govern de coalició entre PP i Cs- no té cartera, responsabilitats ni atribucions executives. En les últimes setmanes Vox ha batallat infructuosament amb el PP perquè la Vicepresidència es quedés la Direcció de Comunicació que, entre altres, atorga les ajudes als mitjans.

A més de la Vicepresidència, Vox ocuparà les carteres d'Ocupació i Indústria, Cultura i Turisme i d'Agricultura, i ostenta a més la presidència de les Corts de Castella i Lleó, fet que també situa per primera vegada l'ultradreta al capdavant d'un parlament autonòmic.

Feijóo no assisteix a la investidura

El debat d'investidura de Mañueco ha estat marcat per la presència del líder de Vox, Santiago Abascal, i també per l'absència del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Fonts del PP ho han justificat perquè Feijóo havia de presidir aquest dilluns el comitè de direcció, però el líder del PP tampoc ha estat present a la votació que ha tingut lloc al vespre, hores després de la finalització de la trobada del carrer Génova de Madrid.

El nou coordinador de la formació, Elías Bendondo, ha assegurat que "si l'agenda li ho permet", Feijóo serà present a la presa de possessió de Mañueco el dia 19. Sí que hi ha estat presents la vicepresidenta del Congrés, Ana Pastor, i el portaveu del PP al Senat, Javier Maroto, que és senador per designació autonòmica de Castella i Lleó.

També ha declinat finalment la invitació la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Per contra, sí que hi ha assistit el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha afirmat que aquest acord és una "esperança" per als espanyols que volen una "alternativa" a l'Estat.

Mañueco diu que l'acord beneficia la democràcia

Durant el seu discurs, Alfonso Fernández Mañueco, ha defensat el pacte de govern entre el PP i Vox com un acord "beneficiós per millorar la nostra qualitat democràtica i per millorar el futur de la nostra terra". Ha expressat el seu "reconeixement" a Vox per aquest "acord viable" amb el qual els dos partits "hem sabut donar un exemple de responsabilitat, buscant punts d'acord".

"Som dos partits diferents, però hem sabut donar un exemple de responsabilitat" i "tenim molt a construir". El govern de coalició, ha dit, "impulsarà el creixement econòmic" i serà un executiu "sense complexos" que "assumeixi els reptes que cal afrontar".

El PSOE adverteix: "Passarà a la història"

Mañueco ha rebut dures crítiques per part del secretari general del PSOE de Castella i Lleó, Luis Tudanca, que ha advertit que "passarà a la història" per haver obert la porta de les institucions a la ultradreta per primera vegada. Tudanca ha recordat que el PP segella l'acord amb Vox el mateix dia que les formacions de dreta estableixen un cordó sanitari a la ultradreta a França. "Vostè ha estat qui ha obert les portes als qui volen qüestionar els drets de les dones, i pagarà davant la història per això", ha dit.

Mañueco utilitza l'independentisme

En la seva rèplica, Mañueco ha rebutjat que el PSOE li doni "lliçons" adduint que, com a mínim, ell no ha fet pactes "amb separatistes que consideren inferiors els nens que parlen castellà, amb els que organitzem homenatges als terroristes d'ETA ni amb els colpistes que qüestionen la democràcia d'Espanya, ni amb els que atien la violència als carrers o els que aplaudeixen l'ocupació d'habitatges".

Igea acusa Mañueco de "mentider patològic i deshonest"

El que va ser vicepresident de Mañueco a l'anterior legislatura, l'únic diputat de Cs, Francisco Igea, ha acusat el president de Castella i Lleó de ser "un mentider patològic" i un personatge "deshonest" a qui "no mereixen ni els ciutadans de la comunitat, ni els seus companys de partit ni la seva família". Igea sempre ha negat que el PSOE i Cs preparessin la hipotètica moció de censura que Mañueco va utilitzar per trencar el govern i convocar les eleccions. "El seu partit polític avui fa un pas per separar esquerra i dreta i dividir la política en blocs irreconciliables", ha dit.

Vox vol acabar amb l'estat de les autonomies

El nou vicepresident del govern de Castella i Lleó, Juan García-Gallardo, ha promès que Vox serà "un soci lleial" i ha relativitzat les dificultats que poden comportar les diferències entre les dues formacions. García-Gallardo ha fet referència a les lleis de violència de gènere i de concòrdia, que la seu entendre violen la "igualtat" entre els ciutadans. La Llei de violència intafamiliar, ha dit, "permetrà que totes les víctimes tinguin la mateixa protecció", i la llei de concòrdia evitarà que l'esquerra utilitzi la història "per dividir i enfrontar els espanyols". GarciaGallardo ha anat més enllà per assegurar que Vox vol posar punt i final a l'estat de les autonomies. Primer, ha dit, impulsaran l retorn de les competències com sanitat i educació, i després una reforma de la Constitució per derogar les autonomies i retornar tot el poder a l'Estat.

Primer govern amb la ultradreta

El de Mañueco serà el primer govern autonòmic de coalició amb presència de Vox a l'Estat, i és fruit de la decisió de la direcció del PP de trencar el govern que tenien amb Cs i convocar unes eleccions que van deixar els populars de Castella i Lleó per sota les expectatives i a mercè de la formació de Santiago Abascal. Després de setmanes de negociacions PP i Vox van assolir un acord que situa com a vicepresident el candidat de Vox, Juan García-Gallardo.

Les dues formacions van signar a més un programa conjunt d'11 eixos i 32 actuacions que estableix que es crearà una 'Llei de violència intrafamiliar' que recull els postulats del partit d'Abascal respecte a la qüestió. També –en un territori que perd 8.000 habitants l'any- promou una "immigració ordenada des de la integració i en conta de les màfies il·legals".

Lleis de "concòrdia" històrica i de violència "intrafamiliar"

Al seu discurs, Mañueco ja ha apuntat que el seu govern legislarà en dos dels àmbits que reclama Vox: la memòria històrica i la violència "intrafamiliar". El president de Castella ha afirmat que el seu govern "reivindicarà la nostra història comuna com a element integrador per a la reconciliació". "Començarem la tramitació abans del 30 de juny d'una normativa en matèria de concòrdia que integrarà total la regulació en la matèria com a element de reconciliació i evitant l'ús de la història per dividir els espanyols".

La nova Llei de concòrdia deixarà sense efecte el decret de memòria històrica que estava en vigor a Castella i Lleó. El PP ho ha justificat per la necessitat de dotar Castella i Lleó d'una normativa que "acontenti tothom" i tingui en compte la memòria de les víctimes "dels dos bàndols", en paraules del nou coordinador del PP, Elías Bendondo.

En matèria de violència de gènere, també ha apuntat a una nova llei de violència "intrafamiliar", com va acordar amb Vox al pacte de govern. Mañueco ha afirmat que mantindrà l'actual Llei de Violència de Gènere, perquè "les dues lleis són necessàries, compatibles i complementàries". "Ho dic alt i clar, mantindrem la llei de Violència de Gènere. No farem ni un pas enrere en els drets reconeguts, ni molt menys", ha dit. L'han aplaudit els procuradors del PP, però no els de Vox.

En tot cas ha afirmat que "elevarem a rang de llei l'actual Pla de Prevenció de la Violència a l'Àmbit Familiar, elaborant i aprovant una nova Llei de Lluita Contra la Violència Intrafamiliar, per generar nous drets i protegir les víctimes, totes les víctimes". Segons Mañueco, la tramitació d'aquesta normativa s'iniciarà abans del 31 de juny d'aquest any.

Al seu discurs, Mañueco ha assegurat que la coalició entre el PP i Vox és "l'única alternativa viable a la repetició electoral". "Tots ens hem de felicitar pel resultat" perquè l'acord "respecta plenament els compromisos que vaig assumir a l'inici d'aquest procés de diàleg i negociació".