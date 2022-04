Les protestes per l’indiscriminat apilament de cables a les façanes dels habitatges o penjats de l’aire han anat en augment durant els últims anys i el Govern central i el Congrés han pres nota.

La nova llei de telecomunicacions, que la Cambra té previst aprovar a finals de mes, inclou un article destinat a treure aquests nusos de cables i les seves denses canalitzacions. I a més, els grups parlamentaris han acordat una esmena per a reforçar el propòsit.

Fonts parlamentàries presents en la negociació dels retocs finals de la norma informen que la redacció final de l’article esmentat, el 49.8, incorporarà deu paraules que són essencials per assolir la mort dels embolics de cables a les parets exteriors dels edificis o que es creuen de costat a costat dels carrers dels centres històrics de ciutats com Manresa, Igualada i Berga, per posar tres exemples, tot i que n’hi ha molts més. Aquestes deu paraules són: «(...) havent d’adoptar les mesures oportunes per a minimitzar l’impacte visual».

Així mateix, en el paràgraf següent, la majoria ha optat per destacar la necessitat de protegir el patrimoni artístic i cultural dels atacs d’aquestes hordes aèries de cables de fibra.

Per harmonitzar la protecció de les façanes a tot l'Estat, els legisladors han estès el blindatge als immobles que tinguin la categoria de «bé d’interès cultural declarada per les administracions competents». El blindatge de tals conjunts arquitectònics-artístics-culturals ja era una petició de la UNESCO.