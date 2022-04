El govern central ha aprovat la fi de les mascaretes en interiors en el Consell de Ministres d'aquest dimarts, un cop passada la Setmana Santa. L'executiu de Pedro Sánchez ha donat llum verda a l'aixecament de l'obligació que entrarà en vigor demà dimecres quan es publiqui el decret al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). La norma té diverses excepcions: Caldrà continuar duent mascareta en els transports públics, en els centres i establiments sanitaris -hospitals, centres de salut o de transfusió de sang així com en farmàcies- i en centres sociosanitaris -com són les residències de gent gran quan es tracti de treballadors i visitants-.

Pel que fa a la resta d'espais interiors, ja no serà obligatori dur-ne. En el cas dels centres de treball no serà obligatòria "amb caràcter general", però els serveis de prevenció de riscos laborals de les empreses poden determinar-ne l'ús obligatori als seus recintes tancats després de fer una avaluació del risc del lloc de treball.

Als centres educatius no caldrà dur la mascareta "en cap cas", segons ha explicat en roda de premsa la ministra de Sanitat, Carolina Darias. De fet, a Catalunya s'ha avançat un dia la mesura i aquest dimarts la tornada a l'escola ja s'ha fet sense mascareta.

Pel que fa al transport, caldrà dur-la en avions, trens, metro, autobusos i altres transports públics, però no serà obligatòria a les andanes ni en els accessos a les estacions de transport. En els hospitals no l'hauran de dur els pacients ingressats quan estiguin a la seva habitació.

Recomana dur-la a persones vulnerables i en aglomeracions

En la resta d'espais interiors tampoc serà obligatòria, tanmateix Darias ha remarcat que es recomana el seu ús a persones grans o amb malalties, a embarassades, en interiors amb aglomeracions i sense distància social així com en reunions familiars amb persones que tinguin algun factor de vulnerabilitat.

Darias ha defensat la decisió de retirar la mascareta perquè el "context epidemiològic és favorable" amb indicadors en "nivell de risc baix", una vacunació superior al 90% de la població i pel fet que "la gravetat de la malaltia ha baixat". "És un dia important en el qual continuem superant etapes", ha apuntat.

Gairebé dos anys d'obligació

L'obligació de dur mascareta en espais interiors va entrar en vigor el maig de 2020, en plena primera onada de la pandèmia. L'aixecament de l'obligació arriba gairebé dos anys després quan ja s'han viscut sis onades de la pandèmia i hi ha més d'un 90% de la població espanyola vacunada.

Pel que fa a la mascareta en exteriors, l'obligació de dur-la ja es va aixecar a finals de juny de l'any passat, però es va mantenir en interiors. Tanmateix, per Nadal es va tornar a imposar l'obligació de dur-la en espais a l'aire lliure i no es va tornar a retirar fins al febrer d'aquest any.