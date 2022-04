Van començar sent obligatòries només en el transport públic i ara serà un dels pocs llocs en els quals continuïn: les mascaretes, escut visible contra la covid i objecte, o un d'ells, de la discòrdia en la pandèmia, estan a punt de desaparèixer de la majoria dels interiors. El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret que eliminarà, a partir del dimecres, la imposició de mascaretes en espais tancats, excepte centres, serveis i establiments sanitaris, incloses farmàcies, i transport públic. En els treballs, decidiran les empreses. Fora d'això, les autoritats sanitàries establiran una sèrie d'usos recomanats que no formaran part del decret, tal com va avançar fa unes setmanes la ministra de Sanitat, Carolina Darias.

Les farmàcies, el transport públic i els centres sanitàris, les excepcions

A partir del dimecres, no caldrà portar la mascareta en la majoria d'interiors; només caldrà posar-se-la en «aquells espais en els quals pot haver-hi persones amb vulnerabilitat», tal com ha vingut reiterant Carolina Darias. És a dir, treballadors i visitants de centres assistencials i sociosanitaris -especialment, residències de persones grans-, però no els residents i en els transports, mentre que en altres llocs serà una «recomanació d'ús responsable, especialment quan hi ha aglomeracions i quan es tracti de persones vulnerables».

Els alumnes ja no hauran d'utilitzar-la en l'àmbit escolar, encara que sí que es recomana als professors amb factors de vulnerabilitat que se la posin, igual que altres persones amb aquestes mateixes condicions en les quals no puguin mantenir 1,5 metres de distància interpersonal. En els centres de treball, seran els serveis de prevenció de riscos laborals els que ho valorin, si bé la ponència aconsella portar-la quan la distància interpersonal sigui inferior a 1,5 metres i no pugui garantir-se la ventilació adequada.

Així mateix, en altres espais tancats d'ús públic com els comerços, cinemes, teatres, sales de concerts, museus, bars, restaurants o locals d'oci nocturn, entre altres, el que recomanen és un «ús responsable», igual que en l'entorn familiar, les reunions d'amics i celebracions privades. Hi haurà més canvis? El Govern no ho descarta, i fins i tot algun conseller parla ja de l'oportunitat de reprendre-la a l'hivern. Però, de moment, el 20 d'abril, el que vulgui treure's la mascareta, podrà fer-ho. I el que vulgui continuar portant-la, també.