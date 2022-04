El Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) va adquirir el sistema d'espionatge Pegasus en la primera meitat de la passada dècada per un cost inicial de sis milions d'euros, segons El País, que cita fonts pròximes als serveis d'intel·ligència espanyols. L'argument que hauria utilitzat el CNI per comprar el programari de l'empresa israeliana NSO amb el qual s'ha espiat una seixantena de polítics, advocats i membres de la societat civil catalana és que estava destinat a utilitzar-lo a l'estranger. Les mateixes fonts argumenten que per espiar a Espanya el CNI no necessita Pegasus, ja que el Tribunal Suprem pot autoritzar la intervenció de comunicacions.

L'exdirector del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) Félix Sanz Roldán ha assegurat aquest dimecres que no pot "confirmar ni desconfirmar" l'ús de la tecnologia Pegasus per part del CNI per espiar l'independentisme català. En declaracions a TVE ha afirmat que ell no pot ni tan sols "parlar de la qüestió". "Hi ha una llei clara que diu que el CNI no pot parlar ni dels seus mitjans, ni dels seus procediments ni de les relacions amb tercers" i per tant "si parlés d'això conculcaria la llei". Sanz Roldán va ser director del CNI entre 2009 i 2019, i per tant part de les escoltes que ha posat al descobert Citizen Lab s'haurien produït durant el seu mandat.