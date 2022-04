El jutge que investiga les presumptes comissions milionàries de contractes per material sanitari de l'Ajuntament de Madrid ha imputat un dels investigats, Luis Medina, per un delicte d'aixecament de béns, en no dipositar la fiança d'un milió d'euros que li demanava. Fonts de l'Audiència Provincial de Madrid han confirmat que el magistrat Adolfo Carretero ha donat tres dies perquè el germà del duc de Feria entregui els diners que falten després que se li embarguessin els 274 euros que se li van trobar al compte i el iot que va comprar amb els diners de les comissions. El magistrat li atribueix aixecament de béns en considerar que va amagar patrimoni per evitar l'embargament.

El fiscal va demanar dilluns que s'imposés a l'investigat una fiança d'1,2 milions per cobrir la comissió que hauria cobrat pels contractes de l'Ajuntament de Madrid amb empreses de la Xina fabricants de material sanitari com mascaretes, moltes de les quals van resultar defectuoses. Entre el iot, que es valora en 325.515 euros, i els 274 euros del compte, el fiscal considerava que Medina encara havia de dipositar 891.277 euros, la quantitat que ara ha fixat el magistrat.