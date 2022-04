La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha avançat que en la reunió de la Mesa i la Junta de Portaveus d'aquest dimecres plantejarà que la cambra catalana emprengui accions legals pel 'Catalangate'. En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', ha defensat que hi hagi una "denúncia legal conjunta" del Parlament com a representant dels diputats afectats per 'Pegasus'. A més, Borràs també creu que aquesta qüestió s'ha de debatre al ple del Parlament i que s'han de posar mecanismes per a la protecció cibernètica. I, en aquest sentit, ha posat d'exemples que es podrien organitzar jornades específiques de formació per als diputats.