El Congrés no té previst per ara investigar l'espionatge amb el programari israelià Pegasus tot i que afecta el mòbil corporatiu de diputats a les Corts. Segons Rac 1, que cita fonts de la cambra baixa, la Presidència del Congrés no es planteja moure fitxa de forma immediata malgrat les peticions públiques d'afectats, entre els quals hi ha almenys quatre persones que han estat o són diputades. Es tracta de l'exdiputada de Junts Laura Borràs, de l'actual portaveu del partit, Míriam Nogueras, del portaveu del PDeCAT, Ferran Bel, i del diputat de la CUP Albert Botran. També afecta Jon Iñarritu, d'EH Bildu, quan era senador. Part dels mòbils punxats formen part del kit que es dona als diputats de la cambra baixa quan arrenca la legislatura.

Tots els partits independentistes han fet peticions públiques perquè s'investigui. De fet, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha reclamat a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que revisi els mòbils de diputats a la cambra baixa tal com ha ofert el Parlament Europeu. L'Eurocambra s'ha ofert a analitzar els dispositius dels eurodiputats en presència del propietari del mòbil per saber si són víctimes d'espionatge. Al Parlament Europeu també hi ha polítics independentistes afectats. El Congrés va ser ahir dijous escenari de la denúncia pública de l'independentisme de l'espionatge destapat dilluns per 'The New Yorker' amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que es va reunir amb els afectats. L'activitat a la cambra baixa, però, encara no ha recuperat la normalitat posterior a Setmana Santa, ja que aquesta setmana no hi ha hagut ple i la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha estat de viatge oficial a Polònia i a Canàries bona part de la setmana.