La ministra de Drets Socials i líder de Podem, Ione Belarra, ha afirmat que davant la "gravetat" del 'Catalangate' "hi haurà d'haver una assumpció de responsabilitats polítiques" per l'espionatge. En una atenció als mitjans aquest dilluns des de Sevilla, Belarra ha rebutjat assenyalar qui les hauria d'assumir i ha dit que s'haurà de produir arran de la investigació que es dugui a terme.

La ministra de Drets Socials ha destacat que les mesures anunciades pel ministre de Presidència, Félix Bolaños, són "passos importants", però que també cal "posar el focus en mecanismes perquè no torni a passar". "El govern és un dels principals interessats en què no hi hagi ombra de dubte sobre l'actuació de l'Estat", ha dit.