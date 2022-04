El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha evitat aquest dimecres al Congrés qualsevol assumpció de responsabilitats per part del seu executiu pel cas 'Catalangate', l'espionatge a polítics, advocats, periodistes, agents civils i els seus familiars mitjançant el sistema Pegasus. El president espanyol ha emplaçat ERC a "reconstruir la confiança" i ha defensat les mesures adoptades pel seu executiu, que al seu entendre ja aporten "transparència i rendició de comptes" al cas. També ha assegurat que el CNI ha actuat sempre "atenent-se escrupolosament a la llei" i ha recordat que el seu govern ja ha demostrat la seva ferma voluntat de "diàleg" per "fer possible el retrobament entre la societat catalana".

És la primera reacció del president espanyol a la crisi del 'Catalangate', i arriba nou dies després que The New Yorker publiqués la informació de Citizen Labs sobre el cas d'espionatge massiu a l'entorn independentista. "L'Estat ha espiat, espia i espiarà" El president espanyol ha fet les seves manifestacions en resposta a una pregunta del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que ha donat per fet que l'Estat "ha espiat, espia i espiarà", però ha reclamat al president espanyol que expliqui fins on arriba la responsabilitat del seu executiu. "La pregunta és si aquesta vegada vostès ho van ordenar. Si ho van ordenar és terriblement greu, però si no ho van ordenar encara és més terrible perquè significa que no han netejat les clavegueres, i quan no es netegen s'omplen de rates, i les rates s'ho mengen tot", ha dit Rufián. En aquest marc, el portaveu d'ERC ha advertit Sánchez que el cas pot acabar trencant definitivament la majoria progressista al Congrés dels Diputats. "Al PSOE potser no li agrada ERC, Bildu, Més País, Compromís, el PDeCAT o Podem, no passa res, diguin-ho, tenen una alternativa, el PP, que és de centre, de centre penitenciari". Rufián ha recordat que ERC ha fet una aposta "granítica" pel diàleg, la paraula i la negociació, però ha advertit també que sense una resolució satisfactòria d'aquest cas cal que Sánchez, de moment "demani el telèfon al senyor Casero", el diputat del PP que es va equivocar a la votació de la reforma laboral –on ERC va votar en contra- i que va aconseguir que s'aprovés per un sol vot. En la seva resposta, Sánchez ha afirmat que el seu executiu "ha manifestat voluntat d'esclarir els fets amb transparència i rendició de comptes". "Crec que al llarg d'aquesta legislatura aquest govern amb paraules i fets hem demostrat la ferma voluntat de diàleg per superar una crisi", ha dit, i "li demano que reconstruïm aquesta confiança i que reforcem el que fa possible el retrobament entre la societat catalana, que és el diàleg". Sánchez afirma que hi haurà rendició de comptes En aquest sentit, ha promès que el govern espanyol "treballarà amb transparència, rendició de comptes i objectivitat". Ha defensat les mesures com el control intern o la investigació del Defensor del Poble com a eines de rendició de comptes, i ha recordat que aquest dimarts es va desbloquejar la constitució de la comissió de secrets oficials perquè hi pugui comparèixer la directora del CNI. En tot cas ha insistit que "tot el que s'ha fet per part del CNI ha estat atenent-se escrupolosament a la llei" i que el seu govern ja ha expressat la voluntat de "desclassificar" documents per aportar "màxima transparència" al que s'ha fet. El Parlament presentarà una denúncia Per la seva banda, el ple de la cambra catalana ha aprovat aquest dimecres al matí, amb els vots a favor de PSC, ERC, JxCat, CUP i En Comú Podem, que es "formuli una denúncia, en nom del Parlament, davant de les autoritats judicials, a l'empara de l'article 259 de la Llei d'enjudiciament criminal i de la resta de normes aplicables, pels fets que s'han evidenciat amb relació al programa d'espionatge Pegasus i que podrien ser constitutius de delicte". D'aquesta manera, el ple dona compliment als acords de la Mesa que van impulsar presentar aquesta denúncia després de conèixer-se les espies als telèfons de dirigents independentistes i el seu entorn. La votació s'ha fet només començar el ple, incloent-la perquè no estava previst, tot i l'oposició de Vox, Cs i PPC.