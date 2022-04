El Govern central va autoritzar al Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) intervenir el telèfon de 18 líders de Tsunami Democràtic, la plataforma que va encapçalar les mobilitzacions contra la sentència de l'1-O a l'octubre de 2019, segons publica aquest dijous El Confidencial, que cita fonts properes a l'operació.

Entre els espiats per indicació de l'Executiu es troba l'enginyer que ha liderat la investigació sobre el suposat espionatge a l'independentisme català, Elies Campo Cid, de 39 anys, peça fonamental pel seu paper en el disseny de l'estructura tecnològica del moviment, segons el diari.

El resultat de les perquisicions, que també va comptar amb l'autorització preceptiva del Tribunal Suprem, va ser transmès a Moncloa, segons les fonts citades per aquesta publicació. Campo denuncia que és un dels 65 del món secessionista els mòbils dels quals van ser infectats amb els programes d'origen israelià Pegasus i Cardiru per accedir a les seves dades i comunicacions.

Segons El Confidencial, l'informe no assenyala els responsables del suposat espionatge, però apunta al CNI i altres serveis d'informació espanyols. Segons Campo, el gruix de les burxades s'hauria produït en el 2019 i 2020. Les dates coincideixen amb els preparatius i el desenvolupament de Tsunami Democràtic, l'onada de protestes i altercats de carrer al centre de Barcelona en plena precampanya de les eleccions generals del 10N.

En aquestes mateixes dates també es van produir contactes de l'entorn d'expresident Carles Puigdemont amb funcionaris russos i exoficials d'intel·ligència per aconseguir el suport de Vladímir Putin als plans de l'independentisme català.

També el diari El Español publica una informació en aquest sentit, en assenyalar que el jutge va avalar l'ús del programa espia Pegasus pels suposats nexes del separatisme català amb Rússia i Tsunami Democràtic.

Igualment, assenyala que alguns dels investigats pels espies espanyols eren els triats per Puigdemont per integrar o conformar "el CNI català", segons les fonts dels serveis secrets espanyols citades per aquest mitjà.