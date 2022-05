Unides Podem i els socis d’investidura del Govern de coalició han elevat el to aquest dimarts i han reclamat la depuració de responsabilitats després de conèixer-se que el mòbil del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, van ser intervinguts el maig i el juny del 2021, respectivament. Tot i així, tan sols el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, s’ha atrevit a posar nom a aquestes dimissions: Robles i la directora del Centre Nacional d’Intel·ligència, Paz Esteban.

«Crec que a qualsevol país democràtic, si a la màxima responsable dels serveis d’intel·ligència [Robles] i a la directora del CNI [Esteban] se’ls passa que s’espia el president del Govern, la seva posició seria insostenible», ha denunciat el dirigent dels republicans catalans. En aquest sentit, s’ha mostrat escandalitzat davant el fet que els màxims responsables de la seguretat «no hagin sigut capaços d’evitar» que els mòbils de Sánchez i Robles fossin intervinguts amb Pegasus fa gairebé un any.

Rufián: "A qualsevol país democràtic, si a la responsable dels serveis d’intel·ligència i a la directora del CNI se’ls passa que s’espia el president del Govern, la seva posició seria insostenible"

Sense arribar a assenyalar directament, el portaveu d’Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, també ha afirmat que «ha arribat el moment que s’assumeixin responsabilitats polítiques motu proprio». El dirigent morat ha remarcat que haurien de ser els «responsables que estaven al comandament» quan es va produir l’espionatge al cap de l’Estat. «Si es prenen accions, s’aclareixen els fets i es depuren responsabilitats, la nostra democràcia en sortirà enfortida. En sortiria debilitada si això no portés a res», ha continuat Echenique.

Més cauts s’han mostrat Aitor Esteban (PNB) i Mertxe Aizpurua (EH Bildu), que han apostat per posar en marxa una investigació i aclarir els fets abans d’assenyalar qui ha de dimitir. «Creiem que abans d’exigir responsabilitats hem d’intentar aclarir què és el que ha passat», ha recalcat Esteban.

La Generalitat, a tots els procediments judicials

Paral·lelament, la Generalitat es personarà com acusació popular en tots els procediments judicials del 'Catalangate'. Així ho ha aprovat el Govern durant el Consell Executiu d'aquest dimarts. La Generalitat ha autoritzat la compareixença dels advocats per emprendre les accions legals "oportunes" en tots els procediments que se segueixin davant de la Fiscalia i tribunals relacionats amb el possible espionatge i intromissió en la privacitat, per mitjans tecnològics, de líders polítics, socials, professionals i altres membres de la societat. La portaveu, Patrícia Plaja, ha explicat que el Govern vol que les persones responsables dels fets assumeixin "les responsabilitats que els pertoquin", i ha criticat que la Moncloa encara no hagi donat cap "explicació".