L'expresident de la Generalitat Quim Torra i l'exvicepresident del Parlament Josep Costa han anunciat que han iniciat el procés per demandar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per haver estat espiats amb Pegasus. Consideren que el cap de l'executiu espanyol és el "màxim representant i responsable dels serveis d'intel·ligència". Segons l'anàlisi dels seus telèfons mòbils institucionals, l'expresident de la Generalitat va patir 8 infeccions amb Pegasus i l'exvicepresident del Parlament en va patir 4 durant el 2019. També han presentat un requeriment contra el govern espanyol i el seu president exigint el "cessament de la vulneració dels seus drets fonamentals com a víctimes de l'espionatge il·legal".