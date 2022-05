Ciutadans, a través de la Conselleria de Turisme de la Junta d'Andalusia dirigida pel vicepresident Juan Marín, ha rebentat el mercat dels festivals de música concedint a dit una subvenció de 4,2 milions d'euros a Rafael Coto, un amic d'Albert Rivera recentment associat amb els creadors del Mad Cool.

El contracte és finançat al 80% per la Unió Europea a través dels fons FEDER. L'empresa receptora és Andalusia Big Festival SL, una companyia creada fa menys d'un any —el setembre de 2021— per Coto, Javier Arnáiz i Francisco Castromán.

Arnáiz i Castromán són els administradors de Mad Cool Festival SL, l'entitat que munta el festival madrileny i en la qual Rafael Coto no té cap càrrec. Diverses empreses de Coto han treballat en el passat per a Ciutadans, col·laborant en la producció de les seves campanyes.

El festival recolzat per la Junta serà a Màlaga el 8, 9 i 10 de setembre, es dirà Andalusia Big Festival by Mad Cool i va presentar el seu cartell a principis d'abril. L'encapçala la banda californiana Rage Against the Machine.

Aprofitant el seu pas per Espanya, Mad Cool s'ha tret un segon festival de la màniga aquest mateix cap de setmana a Madrid que també encapçalarà Rage Against The Machine.

"És un escàndol", diu un promotor a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del mateix grup editorial que Diari de Girona. "Vas a Andalusia i fas un festival 'by Mad Cool', una marca de Madrid. És com si muntes a València alguna cosa 'by BBK Live'. I a sobre portes a Rage Against The Machine a Madrid aquell mateix cap de setmana. És molt sorprenent que portin a la mateixa banda gran a la ciutat que més gent arrossega a competir contra Andalusia, que és qui posa la pasta".

Alberto Ortiz, responsable de l'Empresa Pública de Turisme i Esport dependent de la Conselleria de Marín, explica a aquest diari que els promotors van presentar el projecte a la Junta l'any passat "abans de l'estiu". No fa comentaris sobre la proximitat d'Albert Rivera, l'antic president de Ciutadans, i el promotor Rafael Coto.

Assegura que "es van estudiar els impactes" que generaria l'esdeveniment i es va concloure que era d'interès per a la comunitat, sobretot pels seus caps de cartell —a més de RATM, Muse i Jamiroquai—, pel públic europeu que pot atreure i per la data, al final de la temporada d'estiu.

Ortiz creu que el concert de Rage Against The Machine a Madrid no competirà amb el festival malagueny i insisteix que els 4,2 milions —3,5 + IVA— són de patrocini, no de subvenció, raó per la qual no han fet concurs públic.

El contracte va ser revelat el mes de febrer passat per la Voz del Sur i discutit al març al parlament andalús, on l'oposició el va qüestionar ("fa molta pudor", va dir un diputat del PSOE) i Marín el va defensar ("els ETS també fan molta pudor", va respondre).

El patrocini és la fórmula habitual amb la qual les administracions fan costat als festivals i altres esdeveniments culturals, si bé aquesta és una quantia mai vista.

"Són xifres desorbitades. Crec que a Espanya cap festival ha aconseguit una cosa així mai", continua el mateix promotor. "I el sector fa dos anys que ho està passant fatal. Que els fons, damunt europeus, es dediquin a un únic promotor i esdeveniment no és ni ètic ni estètic".

Per comparar: la Diputació de Castelló va concedir el 2019 145.000 euros al FIB i 165.000 euros a l'Arenal Sound, dos consolidats festivals espanyols. El Primavera Sound, segons informació recopilada per Metròpoli Oberta, va rebre entre 2018 i 2019 720.000 euros de diverses administracions. A Andalusia, l'Starlite de Marbella va rebre l'any passat 150.000 euros.

Madrid concedirà aquest any 1,4 milions al Mad Cool, una quantia que ha augmentat amb els anys i de la qual fonts municipals van destacar en el passat que era la subvenció "més alta destinada a un promotor cultural privat". I, malgrat tot, el patrocini andalús és més del doble.

D'on surt l'amic de Rivera?

Andalusia ha concedit un insòlit patrocini milionari a una empresa perquè organitzi un macrofestival. Els socis d'aquesta empresa són tres: Rafael Coto, Javier Arnáiz i Francisco Castromán, un productor gallec que fa anys que està associat a Arnáiz.

El primer, Rafael Coto, té clars vincles amb Ciutadans, el partit que fet i fet li ha concedit els diners. El segon, Javier Arnáiz, fa temps que muntant festivals que contraprogramen als dels seus antics socis, els bascos Last Tour International (promotors del Azkena Rock Festival i el BBK Live, entre altres).

Curiosament, Last Tour organitza un festival a Mijas —a mitja hora de Màlaga— el cap de setmana abans de l'Andalusia Big Festival.

Rafael Coto i Javier Arnáiz no tenen cap relació empresarial anterior al Mad Cool andalús, segons dades del Registre Mercantil revisats per aquest diari.

Rafael Coto Barris és empresari i fundador de la productora audiovisual Crazy4Fun. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA va contactar per ell via Linkedin per a sol·licitar una entrevista. Coto va derivar la petició al servei de premsa del festival Mad Cool, que no va contestar a diverses sol·licituds d'informació. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA va tornar a contactar amb ell per Linkedin i li va enviar una bateria de preguntes que no han estat respostes en el moment d'escriure aquesta informació.

A més de formats musicals per a RTVE, com La Hora Musa o una gala nadalenca en 2018, Crazy4Fun va ser l'encarregada de produir l'inici de campanya de Ciutadans per a les eleccions catalanes de 2017. Així ho va explicar la mateixa empresa en el seu Instagram, en un vídeo promocional en el qual Coto apareix caminant darrere d'Albert Rivera.

Posteriorment, a l'inici de campanya per a les generals de 2019, Crazy4Fun va ser l'encarregada al costat d'una altra empresa de Coto (Light Sound Group) de crear l'holograma que va permetre a Albert Rivera 'saltar' d'una plaça de poble a la seu del partit. Ho va anunciar el mateix Coto a Twitter.

Però els llaços entre l'exmandatari de Ciutadans i l'empresari no acaben aquí. Rafael Coto treballava com mànager del cantaor de flamenc Miguel Poveda, amb qui Albert Rivera i la seva exparella Beatriz Tajuelo van forjar una gran amistat. Ho va explicar l'expolític quan va acudir al programa de Bertín Osborne, en el qual Poveda va aparèixer de convidat sorpresa.

Tajuelo, segons han reportat diversos mitjans de la premsa rosa, va treballar per a una empresa de Rafael Coto i per a Miguel Poveda com a assessora. Aquestes relacions laborals van acabar quan va tallar amb Rivera.

Miguel Poveda va ser, segons va explicar Vanitatis, qui va introduir a Albert Rivera en el cercle de la seva actual parella, la cantant Malú. I, per la qual cosa s'observa a les seves xarxes socials, ara Rafael Coto treballa amb ella a més de preparar-se per a muntar el Mad Cool andalús. Coto treu a Malú en diverses publicacions del seu Instagram en les quals parla que presenten junts el seu disc i el seu gira.

En el passat, Coto també ha pujat fotos de sopar amb Albert Rivera i amb altres 'celebrities', com el futbolista Nolito o l'empresari Kike Sarasola, que va cedir un pis de luxe a l'expolític durant dos anys. L'equip de Rivera no ha contestat a una sol·licitud d'informació d'aquest diari.

José Javier Arnáiz López, segon soci en discòrdia, és un vell conegut en el sector dels festivals espanyols.

Arnáiz es dedicava a vendre cotxes fúnebres abans de fundar Last Tour International, un dels grans operadors del mercat de festivals, al costat d'altres dos socis (Alfonso Santiago i Xabier Arretxe). Van crear l'Azkena Rock a Vitòria i el BBK Live a Bilbao i el 2013 van intentar saltar a Madrid amb l'Electric Weekend, que van encapçalar Metallica i Rage Against the Machine.

Aquest festival només va durar una edició. A Arnáiz se li va quedar una espineta clavada. Volia muntar un festival a la capital i en 2015, ja fora de Last Tour i amb el suport de Live Nation, va començar a donar forma al festival Mad Cool.

Mad Cool ha contraprogramat al BBK Live en diverses ocasions. En 2018, el Mad Cool va canviar la data que tenia prevista i va coincidir sospitosament amb el BBK Live. El director de comunicació de Last Tour va declarar haver "flipat, perquè a més l'ha muntat un exsoci nostre".

Arnáiz va ajudar, a més, a muntar el Download Festival a Madrid, un festival molt semblant estilísticament l'Azkena Rock dels seus antics socis i al qual també va contraprogramar el 2016.

Dos festivals molt semblants

El Mad Cool andalús sembla un altre clar cas de contraprogramació. En aquest cas l'afectat és Cala Mijas, un festival promogut per l'Ajuntament que es va presentar abans.

El PSOE de Mijas tenia "el compromís electoral" de portar un festival al municipi. "És molt turístic i ens faltava un gran referent amb el qual poguéssim arribar al públic nacional i internacional", diu la regidora de festes Tamara Vera. Després de la pandèmia es van posar a la feina i van licitar un concurs per a trobar promotor.

No és habitual que les administracions muntin els seus propis festivals —la fórmula més comuna, ja vam veure, és el patrocini— però el consistori mijeño va optar per aquesta opció. Al concurs es van presentar diversos promotors i el va guanyar Last Tour. Enguany, l'Ajuntament pagarà 950.000 euros per l'organització.

Cala Mijas se celebrarà el primer cap de setmana de setembre i el cartell l'encapçalen Arctic Monkeys, The Chemical Brothers i Liam Gallagher. Un dels arguments del consistori és que es va triar aquesta data per a allargar la temporada turística.

"Vam triar setembre per a no molestar ni fer la competència [a altres festivals]", diu Vera. "Venim a sumar".

Aquest és també un dels arguments de la Junta per a muntar el Mad Cool andalús. L'estil musical i fins i tot l'estètica dels cartells són molt similars.

Cala Mijas i Andalusia Big Festival

"Es fan mal l'un a l'altre. Estan a una setmana, a una distància mínima, té dos caps de cartell cadascun, similitud de preus i el mateix estil de públic", reflexiona una persona amb amplíssima experiència muntant festivals a Andalusia. "Desconec com va sorgir cadascun. Només sé que l'Andalusia Big Festival va arribar de la nit al dia".

Fonts ben informades afegeixen, a més, que la idea original de Arnáiz i Vedat era portar a Rage Against the Machine a Màlaga i a Basauri, a Bilbao. En aquest municipi es va formar un gran enrenou en rebre la notícia d'un possible macrofestival i les administracions li van donar carpetada. Madrid va ser el segon plat i ara competirà directament amb Màlaga.

"Usen fons europeus per a pràctiques especulatives"

Els 4,2 milions de diners públics amb els quals compta l'Andalusia Big Festival augmenten considerablement el seu pressupost. Organitzar un festival d'aquest nivell costa més de deu milions d'euros, segons fonts del sector. El 2019, per exemple, el Mad Cool va costar 15 milions, d'acord amb els comptes dipositats en el Registre Mercantil.

Amb aquests diners, els organitzadors es poden permetre pagar més als artistes i desestabilitzar el mercat. "Han anat al coll, duplicant i triplicant ofertes. Són els que més pagaran a Rage Against the Machine a tota Europa", diuen aquestes fonts ben informades. "Que s'utilitzin els diners europeus per a aquestes pràctiques especulatives i competència insana no és bo per a ningú".

Han anat al coll. Són els que més pagaran a Rage Against The Machine a Europa

Aquesta queixa no és nova en el sector. "S'ha creat un 'revival' d'aquelles lluites extremes de 2008, fins i tot tornen els noms de Metallica i Rage Against the Machine, però és menys traumàtic perquè cada festival té el seu públic. No sembla tan clar que s'estiguin robant públic els uns als altres", sosté el periodista David Saavedra, autor d'una completa guia sobre festivals a Espanya. "Potser la lluita sí que és aferrissada per a robar-se caps de cartell, però no sé si això al públic li interessa ja molt".

Els qui sí que estan disgustats són els promotors andalusos, que han assistit perplexos a com dos promotors que no tenen res a veure amb la seva terra s'han emportat a dit un contracte milionari i al fet que el seu vicepresident defensi que el festival "aportarà prestigi" i "donarà projecció internacional a la marca Andalusia".

Els promotors haurien preferit que aquests diners es repartís entre tots, sobretot després de dos anys de sequera.

"Miri al seu voltant, senyor Marín. Andalusia està a vessar de propostes amb aquests objectius que vostè ara cita", li interpel·len en una carta oberta i signada per onze festivals andalusos. "I molts d'ells, per no dir la seva gairebé totalitat, no han rebut de la seva Conselleria ni tan sols unes paraules d'agraïment en tots aquests anys d'existència".