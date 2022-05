La Mesa ha admès a tràmit la proposta de resolució d'ERC, JxCat, CUP i En Comú Podem per crear una comissió d'investigació sobre Pegasus. Com que la proposta s'ha registrat cintant l'article 67.3 del reglament del Parlament i té el suport de més de tres grups parlamentaris, la comissió es crearà automàticament i no es votarà al ple de la cambra. D'altra banda, els membres de la Mesa han rebut aquest dimarts dos informes sobre el cas del fill de la secretària general del Parlament. Esther Andreu no va informar que el seu fill optava a una plaça interina d'uixer, que ha acabat guanyant. Un dels documents l'ha entregat la mateixa Andreu amb els seus arguments i el segon ha estat elaborat per Recursos Humans del Parlament a petició pròpia.

Segons fonts de la Mesa, després de repartir la documentació han acordat que analitzarien la informació i que debatrien sobre la qüestió en la pròxima reunió de la Mesa. A través d'un comunicat, la secretària general va fer públic un comunicat en què nega que hagi tingut cap influència en el procés de selecció.