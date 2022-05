El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha justificat aquest dimecres el cessament de la directora del CNI, Paz Esteban, pel fet que s'ha produït "un error clar de seguretat" en les comunicacions del govern, és a dir, per l'espionatge al seu mòbil i als dels ministres Robles i Marlaska. Sánchez ha aprofitat per "reconèixer la feina" a Esteban i als 3.000 funcionaris del CNI i ha apuntat que malgrat que quatre anys després de la seva arribada a la Moncloa "la situació no és perfecta", amb el seu govern "avui es compleix la Constitució a tot el territori d'Espanya", en referència a Catalunya, i "els mangants no estan al govern".

El president del govern espanyol ha fet aquestes manifestacions durant la sessió de control al govern espanyol que ha tingut lloc al Congrés dels Diputats. Ho ha fet en resposta a les intervencions de la portaveu del PP, Cuca Gamarra, i el de Cs, Edmundo Bal, que han coincidit a acusar-lo d'haver cessat la directora del CNI per acontentar els seus socis independentistes i mantenir-se a la Moncloa.

Gamarra ha anat més enllà per recordar al president espanyol que segons la Directiva de Seguretat aprovada pel seu executiu el CNI informa directament el president espanyol de les seves activitats. "El govern ho sabia perquè ho havia de saber", però "hem conegut que negociava la governabilitat amb es que l'Estat havia d'investigar, fet que no passa a cap democràcia del món, perquè suposa la degradació de la política que vostè representa".

"Puigdemont, Junqueras, Otegui, no volen a Feijóo, el volen a vostè, però no l'elegeixen per la seva vàlua, sinó per la seva debilitat, perquè l'èxit d'ERC i de Bildu passa per un president que estigui disposat a soscavar des de dins les institucions de l'Estat", ha dit Gamarra. Segons la número dos del PP, "els socis li demanaven un cap de turc", i Sánchez ha "acatat dòcilment".

Bal l'ha acusat de cedir a l'independentisme "per mantenir-se en el poder" i de "tacar el bon nom de servidors públics" donar suport a "calumnies i injúries" que fan veure que la directora del CNI ha actuat "amb negligència" o "fora de la llei". Una "immoralitat i una indignitat", ha dit. "Vostè no creu en Espanya, només en vostè mateix, i un dia mirarà enrere, estarà sol i veurà la senda de destrucció que ha deixat al seu pas", ha dit el portaveu de Cs.

En la seva resposta als dos portaveus de la dreta, Sánchez ha assegurat que el seu govern ha rellevat Esteban per l'error de seguretat a les comunicacions del govern, i ha insistit que el govern d'Espanya ha actuat "amb absoluta transparència davant l'opinió pública".

El president espanyol ha rebatut les acusacions del PP recordant que amb el seu govern "ni els fons públics, ni les forces i cossos de seguretat de l'Estat, ni els serveis d'intel·ligència s'utilitzaran per tapar fets delictius ni per perseguir adversaris polítics fora de la llei".

En aquest marc, ha recordat que quan va arribar a la Moncloa es va trobar un país on a Catalunya "s'havia declarat una DUI, hi havia un govern amb un partit condemnat per la corrupció, una secretària general de PP que destruïa a cops de martell proves, es va crear una estructura parapolicial per perseguir adversaris polítics de manera irregular, i Espanya a Europa comptava com un zero a l'esquerra".

"La situació no és perfecta, però reconeguem que avui es compleix la Constitució a tot el territori d'Espanya, que els mangants no estan al govern, i que Espanya avui defensa els seus interessos a la UE, es fa valdre i té influència". "Imagini si a més de tot això comptéssim amb el principal partit de l'oposició ajudant amb les conseqüències de la pandèmia i de la guerra, aleshores tindríem una dreta moderna i europeista i no la desgràcia de la dreta que pateix la democràcia espanyola".