Sorpresa a les parròquies de Campanet, Búger i Moscari (Mallorca). El seu responsable, el rector Joan Femenia ha decidit prescindir del sacerdoci per causes sentimentals i, en conseqüència, deixa d'estar al capdavant d'aquestes tres parròquies. Femenia era un dels capellans més novells del presbiteri mallorquí. Considerat, per edat, de vocació madura, al desembre va complir cinc anys com a sacerdot. La seva renúncia ha causat el consegüent impacte entre la feligresia i trastoca l'organigrama de la unitat pastoral a la qual estava destinat com el de càrrecs diocesans. A més, Joan Femenia també ha exercit com a sacerdot fins ara del cementiri de Palma.

El dissabte passat, després de la missa, va comunicar en privat a alguns membres del Consell Parroquial de Pastoral de Campanet la seva voluntat de penjar els hàbits perquè s'havia "enamorat" d'una veïna de sa Pobla. El diumenge al matí també va informar de la seva decisió a Moscari però va ser després de la missa del diumenge de les 20 hores quan el rector va posar al corrent als feligresos de Búger de la seva decisió. Així, una vegada conclosa la missa, va demanar als presents que es quedessin un moment i després de desprendre's dels ornaments en la sagristia, va tornar a sortir per comunicar la inesperada novetat. A l'església estava la nova parella del fins ara rector acompanyada de dues amigues. Es van produir reaccions emotives entre els feligresos. La notícia que el rector escollia una altra manera de vida ha causat bastant sorpresa entre els veïns d'aquests municipis que, si bé han valorat la transparència i valentia de comunicar-la, també ha generat preocupació entre els feligresos davant la incertesa de saber què passarà després de la marxa del rector que va arribar fa dos anys i mig a les parròquies d'aquests municipis. Al bisbe El mateix Joan Femenia ha posat en coneixement del bisbe Sebastià Taltavull la seva decisió de passar a la vida civil, han confirmat fonts del Bisbat de Mallorca. Ara serà el vicari general de la diòcesi i rector de Sencelles, Costitx i Biniali, Pep Adrover, l'encarregat provisional d'aquestes parròquies mentre el bisbe i el seu equip busquen una solució de major estabilitat i continuïtat nomenant un nou rector. Aquesta nova baixa incideix en la precarietat de disponibilitat sacerdotal que afecta la diòcesi de Mallorca. A l'escassetat de vocacions i a l'envelliment se suma el degoteig de renúncies que es van produint per diversos motius, moltes vegades sentimentals, que xoquen amb la imposició del celibat a les persones consagrades. Joan Femenia va néixer a Palma el 1980. Després de cursar la carrera de Filosofia i Lletres va començar els estudis eclesiàstics. Va ser ordenat diaca el desembre de 2016 a Binissalem mentre que al juliol de l'any següent, a la Seu, va ser ordenat prevere i nomenat vicari de Binissalem i Consell. A l'any següent va deixar les parròquies de la unitat de Santa Maria, Consell i Binissalem per dedicar-se a la pastoral de la salut mentre que el 2019 va prendre les regnes de les parròquies de Búger, Campanet i Moscari.