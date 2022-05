El rei emèrit, Joan Carles I, tornarà a Espanya aquest cap de setmana. Concretament, el pare de Felip VI visitarà Sanxenxo (Galícia) aquest dissabte 21 de maig, segons ha avançat Fernando Ónega al programa Más de uno, d’Onda Cero.

La tornada es produeix gairebé tres anys després d’instal·lar-se als Emirats Àrabs. L’anunci ha arribat després de la conversa telefònica que van mantenir ahir pare i fill, amb motiu del viatge del monarca espanyol aquest diumenge a Abu Dhabi per traslladar el seu condol per la mort de l’anterior cap de l’Estat dels Emirats Àrabs Units. En aquesta xerrada, tots dos van quedar per veure’s a Madrid quan Joan Carles I tornés.

Segons fonts del seu entorn consultades per El Periódico, el desig de Joan Carles I és continuar vivint fora i tornar a Espanya només «algunes temporades». L’excap d’Estat viu als Emirats Àrabs Units (EAU) des de l’agost del 2020 després de la publicació de nombroses informacions comprometedores pels seus presumptes negocis opacs.

Després de la seva abdicació, el juny del 2014, el Govern de Mariano Rajoy va modificar el reial decret 1368/1987 sobre el règim de títols, tractaments i honors de la família reial i dels regents per, entre altres coses, introduir un paràgraf en què s’assenyala que Joan Carles de Borbó «continuarà vitalíciament en l’ús amb caràcter del títol de Rei, amb tractament de majestat i honors anàlegs als establerts per a l’Hereu de la Corona».

Aquest decret, que l’Executiu actual podria haver canviat, obliga a tractar amb dignitat l’emèrit i pot suposar que s’allotgi «en un lloc oficial discret», segons assenyalen fonts pròximes a l’antic monarca. Les conseqüències d’aquest tractament, per exemple, en l'àmbit de seguretat dels cossos i forces de l’Estat es podrà notar des del mateix moment en què baixi de l’avió a Madrid i requereixi un dispositiu proporcional al títol. En aquests moments, de fet, diversos guàrdies civils fan torns rotatoris per protegir l’excap d’Estat a Abu Dhabi.